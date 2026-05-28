Германия реформирует социальную помощь: что это означает для украинских беженцев

Женщина держит ребенка на руках, купюры евро. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии могут отсрочить внедрение новой модели выплат для украинских беженцев. Изменения планировали для граждан, которые приехали в страну после 1 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой Die Welt.

Что происходит с поддержкой беженцев в Германии

Как отмечается, немецкое правительство хотело заменить помощь Bürgergeld, размер которой составлял почти 563 евро в месяц, введя выплаты для искателей убежища — по 410 евро. То есть беженцы должны были бы получать меньшую помощь, а их статус в системе соцподдержки в Германии претерпел бы изменения.

Однако социальную помощь в Германии распределяют между федеральным бюджетом и бюджетами земель, поэтому на этом этапе и возникли проблемы: ожидалось, что федеральное правительство покроет землям все расходы, которые возникли бы после перевода беженцев на новые выплаты, но в Берлине согласились лишь на частичную компенсацию. В итоге федеральные земли предупредили, что отказываются от дополнительной финансовой нагрузки, если не получат полное возмещение.

Из-за этой проблемы оппозиция уже обвиняет правительство в непоследовательности и нарушении обещаний по реформированию социальной системы. Так, некоторые политики говорят, все больше людей получают помощь Bürgergeld, а контроль за расходами бюджета остается недостаточным.

