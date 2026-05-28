Головна Фінанси Гроші для українських біженців в Німеччині: кого можуть позбавити допомоги

Гроші для українських біженців в Німеччині: кого можуть позбавити допомоги

Дата публікації: 28 травня 2026 17:35
Німеччина реформує соціальну допомогу: що це означає для українських біженців
Жінка тримає дитину на руках, купюри євро. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Німеччині можуть відтермінувати впровадження нової моделі виплат для українських біженців. Зміни планували для громадян, які приїхали до країни після 1 квітня 2025 року. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням Die Welt.

Що відбувається з підтримкою біженців в Німеччині

Як зазначається, німецький уряд хотів замінити допомогу Bürgergeld, розмір якої становив майже 563 євро на місяць, запровадивши виплати для шукачів притулку — по 410 євро. Тобто біженці мали б отримувати меншу допомогу, а їхній статус у системі соцпідтримки в Німеччині зазнав би змін.

Однак соціальну допомогу у Німеччині розподіляють між федеральним бюджетом і бюджетами земель, тож на цьому етапі й виникли проблеми: очікувалося, що федеральний уряд покриє землям усі витрати, які б виникли післе переведення біженців на нові виплати, та в Берліні погодилися лише на часткову компенсацію. У підсумку федеральні землі попередили, що відмовляються від додаткового фінансового навантаження, якщо не отримають повне відшкодування.

Через цю проблему опозиція вже звинувачує уряд у непослідовності та порушенні обіцянок щодо реформування соціальної системи. Так, деякі політики кажуть, усе більше людей отримують допомогу Bürgergeld, натомість контроль за витратами бюджету залишається недостатнім.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Чехії запровадили новий вид підтримки для українських біженців, Йдеться про єдину соціальну виплату — superdávka, у які враховані усі реальні витрати домогосподарства на оренду житла та комунальні послуги. До того ж громадянам надають грошові компенсації на витрати за споживання енергії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 4 травня 2026 року українцям в Польщі видають нову карту побиту — дозвіл на проживання до трьох років, замість тимчасового захисту. Картку CUKR надають не усім, адже діють певні умови та обмеження.

Також Новини.LIVE писали, що у Франці по-новому виплачуватимуть соціальну допомогу на дітей. Головна зміна стосується терміну виплат. Через це багато українских родин можуть залишитися без фінпідтримки. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
