В ПФУ рассказали, кто из украинцев имеет право на доплату от 8 600 до 25 000 грн

В 2026 году некоторые категории граждан имеют право на ежемесячную денежную выплату от 8 600 до 25 000 грн к пенсии. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, что такие суммы могут начислять, независимо от наличия пенсионных выплат.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Кто имеет право на ежемесячную денежную выплату

Нормы украинского законодательства предусматривают установление для нескольких категорий граждан ежемесячной денежной выплаты. В списке:

1) Лица, которые принимали участие в защите суверенитета/территориальной целостности страны, и которые имеют, начиная с 2014-го:

орден "За мужество" трех степеней (одна минимальная заработная плата, 8 647 грн);

орден Богдана Хмельницкого трех степеней (две минимальные зарплаты, 17 294 грн);

звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (три минимальные заработные платы, в 2026 году выплата равна 25 941 грн);

орден княгини Ольги трех степеней (одна минимальная зарплата, 8 647 грн);

знак отличия президента "Крест боевых заслуг" (1,5 минимальной заработной платы, 12 970 грн);

2. Члены семьи погибших/умерших граждан из списка вышеупомянутых лиц (1,5 минимальной заработной платы, 12 970,50 грн).

К членам семьи, которым должны устанавливать ежемесячную денежную выплату, относятся: родители, жена (муж), если достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью и имеют право на досрочную пенсию или на льготных условиях, пенсию с уменьшением пенсионного возраста, в частности чернобыльцы;

3). Дети (в частности, родившиеся до истечения десяти месяцев с даты смерти гражданина, имевшего особые заслуги перед Украиной), не достигшие совершеннолетия или старше соответствующего возраста, если получили инвалидность до 18 лет.

Детям, которые учатся на дневной форме в техникумах и вузах, до достижения ими 23 лет.

Правила предоставления государственной доплаты

По информации ПФУ, ежемесячную денежную выплату назначают и выплачивают с даты обращения за ее оформлением.

Ежемесячную доплату лицам, имеющим награду президента "Крест боевых заслуг", назначают с даты награждения ею. Если лицо было награждено до даты вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения лиц, награжденных знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг" — с 3 сентября 2025 года.

По правилам, ежемесячную денежную выплату устанавливают без учета назначенной пенсии или пожизненного денежного содержания, в том числе сверх максимально установленной законодательством суммы. Такие пенсии ограничиваются десятью прожиточными минимумами для граждан, утративших трудоспособность, без учета доплаты.

Выплату родным погибших/умерших граждан вышеупомянутых категорий в размере 1,5 минимальной зарплаты устанавливают на всех членов семьи и делят между ними поровну, добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать о выплатах

Для того, чтобы оформить предоставление ежемесячной денежной выплаты, родные лиц, имеющих особые заслуги перед родиной, должны подать заявление в терорган Пенсионного фонда.

Также необходимо подготовить документы, подтверждающие статус семьи погибшего защитника, и право на государственную поддержку.

Заявление и пакет с необходимыми документами разрешается подавать в двух формах:

бумажной;

электронной.

