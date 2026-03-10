У ПФУ пояснили, хто має право на щомісячну грошову доплату від 8 600 до 25 000 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, хто у 2026 році має право на щомісячну грошову виплату від 8 600 до 25 000 грн до пенсії. Такі суми можуть нараховувати деяким категоріям громадян, незалежно від наявності пенсійних виплат.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посилання на інформацію ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на щомісячну грошову виплату

Норми українського законодавства передбачають встановлення для кількох категорій громадян щомісячної грошової виплати. У списку:

1) Особи, які брали участь у захисті суверенітету/територіальної цілісності країни та які мають, починаючи з 2014-го:

орден "За мужність" трьох ступенів (одна мінімальна заробітна плата, 8 647 грн);

орден Богдана Хмельницького трьох ступенів (дві мінімальні зарплати, 17 294 грн);

звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" (три мінімальні заробітні плати, у 2026 році виплата дорівнює 25 941 грн);

орден княгині Ольги трьох ступенів (одна мінімальна зарплата, 8 647 грн);

відзнака президента "Хрест бойових заслуг" (1,5 мінімальної заробітної плати, 12 970 грн);

2. Члени родини загиблих/померлих громадян зі списку вищезазначених осіб (1,5 мінімальної заробітної плати, 12 970,50 грн).

До членів родини, яким мають встановлювати щомісячну грошову виплату, належать: батьки, дружина (чоловік), якщо досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю та мають право на дострокову пенсію чи на пільгових умовах, пенсію із зменшенням пенсійного віку, зокрема чорнобильці;

3). Діти (зокрема, які народилися до спливу десяти місяців з дати смерті громадянина, який мав особливі заслуги перед Україною), не досягли повноліття або старші відповідного віку, якщо отримали інвалідність до 18 років.

Дітям, які навчаються за денною формою у технікумах та вузах, до досягнення ними 23 років.

Правила надання державної доплати

За інформацією ПФУ, щомісячну грошову виплату призначають та виплачують з дати звернення за її оформленням.

Щомісячну доплату особам, які мають відзнаку президента "Хрест бойових заслуг", призначають з дати нагородження нею. Якщо особу було нагороджено нею до дати набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" — з 3 вересня 2025 року.

За правилами, щомісячну грошову виплату встановлюють без урахування призначеної пенсії чи довічного грошового утримання, зокрема понад максимально встановлену законодавством суму. Такі пенсії обмежуються десятьма прожитковими мінімумами для громадян, які втратили працездатність, без урахування доплати.

Виплату рідним загиблих/померлих громадян вищезазначених категорій у розмірі 1,5 мінімальної зарплати встановлюють на всіх членів родини та ділять між ними порівну, додали у ПФУ.

Що ще варто знати про виплати

Для того, щоб оформити надання щомісячної грошової виплати, рідні осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, повинні подати заяву до тероргану Пенсійного фонду.

Також необхідно підготувати документи, що підтвердять статус родини загиблого захисника, і право на державну підтримку.

Заяву та пакет з необхідними документами дозволяється подавати у двох формах:

паперовій;

електронній.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді поінформували, за яких умов громадяни зможуть претендувати на доплати за наявності більшого стажу. Зокрема, відомо, кому можуть нарахувати майже 800 грн.

Також розповідали, що у квітні працюючі пенсіонери та військовослужбовці можуть отримати вищі суми пенсійних виплат. Про те, як зміняться суми, розповіли фахівці Пенсійного фонду.