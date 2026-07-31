Денежная помощь в 4 регионах Украины: кто получит до 2 600 долларов

Мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года международная гуманитарная организация "Mercy Corps" продолжает работу по оказанию поддержки инициативам в сфере микробизнеса, содействию самозанятости и развитию микропредпринимательства в условиях войны в Украине. В рамках программы жителям четырех областей будут доступны финансовые гранты в размере до 2 600 долларов.

О том, кто может получить помощь от организации, рассказывают Новини.LIVE.

Кому гарантируют предоставление денежной помощи до 2 600 долларов

Речь идет о реализации "Программы экономической устойчивости Украины (ERP)", в рамках которой в четырех областях Украины населению доступна финансовая помощь.

Можно рассчитывать на гранты уязвимые категории граждан, непосредственно пострадавшие от войны, из следующих областей:

Днепропетровской;

Одесской;

Черниговской;

Киевской.

Участие в программе поддержки самозанятых лиц и малого предпринимательства позволит:

получить возможность воплотить бизнес-идею в реальный проект;

создать собственный источник дохода;

получить поддержку экспертов на каждом этапе.

Население сможет потратить денежную помощь на запуск нового дела или восстановление старого бизнеса (на приобретение необходимых средств — техники, инструментов, оборудования и т. п.).

К участию в программе приглашаются:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

местное население с территорий, где велись боевые действия (приказ № 376 Минразвития общин).

Однако подавать заявки могут только те, кто проживает на территориях, контролируемых украинским правительством.

Как зарегистрироваться для получения помощи

По данным организации, участников будут отбирать на конкурсной основе, а предпочтение будет отдаваться заявителям, имеющим реалистичные бизнес-идеи, потенциал для расширения и нуждающимся в финансовой поддержке для запуска или развития собственного дела.

По условиям программы, граждане в зависимости от вида бизнеса смогут получить различные суммы денежной помощи, которая не превысит 2 600 долларов (эквивалент).

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

"Обратите внимание, что подача заявки на участие в этой программе возможна только после обязательной регистрации на главной странице сайта", — добавили организаторы.

Подробности об условиях программы можно уточнить по контактному номеру: +38097 460 10 48.

Программа реализуется при финансовой поддержке Швейцарии, предоставленной через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле уязвимые категории населения в Черниговской области смогут оформить единовременную финансовую помощь. Благотворительный фонд "Рокада" будет принимать заявки на предоставление денежной помощи. В частности, на поддержку смогут рассчитывать граждане с инвалидностью, пожилые люди и лица с тяжелыми заболеваниями.

Также Новини.LIVE писали, что в нескольких территориальных громадах Днепропетровской области БФ "Каритас Украины" предоставит денежную помощь для ведения сельского хозяйства. Оформить аграрные гранты смогут внутренне перемещенные лица. В рамках проекта максимальная сумма помощи составит 37 800 грн.