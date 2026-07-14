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Главная Финансы Денежная помощь UNHCR в 12 300 грн: кто и где может подать заявку

Денежная помощь UNHCR в 12 300 грн: кто и где может подать заявку

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 08:00
Выплаты от UNHCR в 12 300 грн: где стартовала регистрация и критерии отбора
Мужчина с планшетом, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

15 июля 2026 года еще в одном городе Украины стартовала возможность присоединиться к программе поддержки от UNHCR Ukraine, представляющей Агентство ООН по делам беженцев. Она предусматривает два вида выплат, рассчитанных на три месяца.

О том, для кого предусмотрена дополнительная поддержка, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine в июле

По данным организации, возможность регистрации для получения помощи открылась для жителей города Белая Церковь Киевской области.

Программа ориентирована на граждан, которые были вынуждены переместиться во время военного положения:

  1. ВПЛ (за последние 45 дней), которые покинули свои дома из-за угрозы жизни/обстрелов/обязательной эвакуации.
  2. Переселенцев (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны.
  3. Граждан, вернувшихся домой после вынужденного перемещения по Украине или из-за рубежа, причем факт возвращения произошел в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Для последних двух категорий граждан действует дополнительный важный социально-экономический критерий — среднемесячный доход на каждого члена домохозяйства не должен превышать 8 300 грн. При этом учитывается близость к линии фронта и условия проживания, состав семьи, наличие уязвимости.

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Размер помощи будет зависеть от продолжительности перемещения (от 10 800 до 12 300 грн сразу за три месяца):

  • 10 800 грн — для беженцев, вернувшихся домой не более года назад;
  • 12 300 грн — для ВПЛ, переехавших за предыдущие 45 дней;
  • 12 300 грн — для переселенцев, выехавших из-за угрозы жизни в период от 46 дней до шести месяцев;
  • 12 300 грн — для граждан, пострадавших в результате атак в течение последних 45 дней.

Как зарегистрироваться в программе помощи в Белой Церкви

Регистрация на денежную помощь от UNHCR Ukraine в городе Белая Церковь будет возможна благодаря благотворительному фонду "Право на защиту", который проведет сбор данных для выплат.

Прием граждан будет осуществляться в порядке живой очереди с 11:00 до 16:00 15 июля (среда) 2026 года по адресу: город Белая Церковь, проспект Независимости, 34, Центр ВПЛ.

"Вы можете обратиться за консультацией по вопросам регистрации, даже если получали помощь от других международных организаций, но с момента получения прошло более 3 месяцев", — сообщают организаторы.

С собой необходимо иметь следующие документы (оригиналы):

  • паспорт гражданина;
  • налоговый номер;
  • справку ВПЛ (другое подтверждение факта перемещения);
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковскую карту главы домохозяйства (счет IBAN);
  • документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Согласно правилам программы, важное значение имеет присутствие всех членов семьи в пункте сбора данных. Для маломобильных лиц и детей до трех лет регистрация будет возможна при наличии оригиналов документов и медицинской справки.

При этом окончательное решение о регистрации в программе будет принимать специалист фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем требованиям программы.

Подробности об участии в инициативе можно узнать, позвонив на горячую линию UNHCR: 0 800 307 711.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Каритас-Спес открыл регистрацию на несколько видов выплат для жителей Павлограда Днепропетровской области. В частности, предусмотрено предоставление помощи в размере 12 300 грн тяжело раненым в результате боевых действий. Для этого необходимо обратиться за помощью к врачу. Еще один вид помощи предусмотрен для людей, которые были вынуждены эвакуироваться.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в июле в одном из регионов Украины гражданам доступна финансовая помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Программа предусматривает выделение до 42 000 грн на сельское хозяйство. В частности, на такую финансовую помощь смогут претендовать домохозяйства с пожилыми людьми и лицами с инвалидностью.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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