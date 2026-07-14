Виплати від UNHCR у 12 300 грн: де стартувала реєстрація та критерії відбору

Чоловік з планшетом, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

15 липня 2026 року ще в одному місті України стартувала можливість долучитися до програми підтримки від UNHCR Ukraine, що представляє Aгенцію ООН у справах біженців. Вона передбачає на два види виплат, розрахованих на три місяці.

Про те, для кого передбачена додаткова підтримка, розповідає видання Новини.LIVE.

Де доступна грошова допомога від UNHCR Ukraine у липні

За даними організації, можливість реєстрації на надання допомоги відкрилась для жителів місті Біла Церква Київської області.

Програма націлена на громадян, які були змушені переміщуватися під час воєнного стану:

ВПО (за останні 45 днів), які виїхали з домівок через загрозу життю/обстріли/обов’язкову евакуацію. Переселенців (від 46 днів до шести місяців), які переїхали через війну. Громадян, які повернулися після вимушеного переміщення по Україні або з-за кордону додому, а факт повернення відбувся протягом останніх 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Для останніх двох категорій громадян діє додатковий важливий соціально-економічний критерій — середньомісячний дохід на кожного в домогосподарстві не повинен перевищувати 8 300 грн. Водночас враховується близькість до лінії фронту та умови проживання, склад сім'ї, наявність вразливості.

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Розміри допомоги залежатимуть від тривалості переміщення (від 10 800 до 12 300 грн одразу за три місяці):

10 800 грн — для біженців, які повернулись додому не більше року тому;

12 300 грн — для ВПО, які переїхали за попередні 45 днів;

12 300 грн — для переселенців, які виїхали через загрозу для життя від 46 днів до шести місяців;

12 300 грн — для громадян, які постраждали через атаки протягом останніх 45 днів.

Як зареєструватися у програмі допомоги у Білій Церкві

Реєстрація на грошову допомогу від UNHCR Ukraine у місті Біла Церква буде можлива завдяки благодійному фонду "Право на захист", який проведе збір даних для виплат.

Прийом громадян буде відбуватися у порядку живої черги з 11:00 до 16:00 15 липня (середа) 2026 року за адресою: місто Біла Церква, пр-т Незалежності 34, Центр ВПО.

"Ви можете звернутися за консультацією щодо реєстрації, навіть якщо отримували допомогу від інших міжнародних організацій, але з моменту отримання пройшло понад 3 місяці", — повідомляють організатори.

З собою потрібно мати такі документи (оригінали):

паспорт громадянина;

податковий номер;

довідку ВПО (інше підтвердження факту переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську карту голови домогосподарства (рахунок IBAN);

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Згідно з правилами програми, важлива присутність усіх членів родини у пункті збору даних. Для маломобільних осіб та дітей до трьох років реєстрація буде можлива за наявністю оригіналів документів та медичної довідки.

Водночас остаточне рішення щодо реєстрації у програмі буде ухвалювати фахівець фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім вимогам програми.

Деталі щодо участі в ініціативі можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію UNHCR: 0 800 307 711.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Карітас-Спес відкрив реєстрацію на кілька видів виплат для жителів Павлограду Дніпропетровської області. Зокрема, передбачається надання допомоги у розмірі 12 300 грн важко пораненим через бойові дії. Для цього потрібно звернутись за допомогою до лікаря. Ще один вид допомоги передбачений для людей, які мусили евакуюватись.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що в липні в одному з регіонів України громадянам доступна фіндопомога від Естонської ради у справах біженців. Програма передбачає надання до 42 000 грн на сільське господарство. Зокрема, на таку фінансову допомогу зможуть претендувати домогосподарства з людьми похилого віку та особами з інвалідністю.