Денежная помощь от WFP: кому гарантируют 17 800 грн
В июле 2026 года жители двух прифронтовых регионов смогут получить финансовую помощь для открытия или возобновления собственного дела. В рамках соответствующей программы граждане смогут рассчитывать на максимальную сумму помощи в размере 17 800 грн.
О том, кто может воспользоваться возможностью получить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.
Где летом можно получить денежную помощь до 17 800 грн
Речь идет о программе Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), созданной для поддержки граждан, которые имеют желание и возможность работать на земле.
"Инициатива Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) создана для поддержки людей, которые имеют желание и возможность работать на земле в прифронтовых регионах, но нуждаются в финансовой помощи для запуска или возобновления дела", — говорится в сообщении.
Она распространяется на следующие громады:
- Харьковская область: Печенежскую, Пролисненскую и Малиновскую;
- Запорожская область: Михайло-Лукашевскую и Михайловскую.
Деньги можно будет использовать исключительно на развитие приусадебного хозяйства:
- покупку семян, удобрений, инвентаря, систем полива, теплиц;
- приобретение кормов, ремонт, улучшение условий содержания скота/птицы.
Принять участие в программе могут домохозяйства, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, в состав которых входят:
- Граждане с инвалидностью;
- Одинокие отцы или матери, воспитывающие детей;
- Семьи с официальным статусом малообеспеченных;
- Люди, потерявшие работу из-за войны;
- Пожилые граждане (60+);
- Многодетные семьи (от трех детей);
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Размер денежной помощи и как ее получить
В рамках программы World Food Programme отобранным участникам будет предоставлена целевая финансовая помощь в размере 17 800 грн (эквивалент 400 долларов).
Ожидается, что представители организации проведут встречи в громадах, где подробно разъяснят все правила программы и ответят на вопросы.
Далее состоится оформление документов, а после их проверки каждому человеку, подавшему заявку, на телефон придет SMS-сообщение, в котором будет четко указано, одобрена ли помощь.
Еще Новини.LIVE сообщали, что 3 июля в Киевской области состоится регистрация внутренне перемещенных лиц для получения помощи от UNHCR. Сбор данных проведет БФ "Право на защиту". Предусматривается выплата в размере до 12 400 грн. Важно, чтобы размер дохода не превышал 8 300 грн на каждого члена семьи.
Ранее Новини.LIVE писали, кто и где может оформить около 4 000 евро помощи от чешской организации. Речь идет о проекте по предоставлению грантов в Харьковском регионе на микро- и малое предпринимательство. В частности, получить выплаты смогут ветераны, имеющие бизнес, уволенные со службы после 24.02.2022 года.
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