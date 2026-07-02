Выплаты UNHCR Ukraine: где и кому доступна регистрация на получение помощи в 12 400 грн

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

3 июля 2026 года в еще одной украинской области стартует регистрация внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для получения денежной помощи от UNHCR Ukraine. Сбор данных для выплат будет осуществлять партнер организации — благотворительный фонд "Право на защиту".

О том, кто и где может подать заявки на выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Где и кому доступна регистрация на помощь UNHCR Ukraine

По информации организаторов, выплаты от UNHCR Ukraine в размере от 10 800 до 12 400 грн смогут оформить внутренние переселенцы и беженцы, временно проживающие в городе Украинка Киевской области.

Обратиться в пункт сбора данных можно, если семья соответствует следующим требованиям:

Внутренне перемещенные лица (за последние 45 дней), покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, вражеских атак или обязательной эвакуации. Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), которые переехали из-за войны. Граждане, вернувшиеся домой после перемещения по регионам Украины или из-за рубежа, если возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Основными критериями отбора для последних двух категорий являются:

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размер дохода не превышает 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи и наличие факторов уязвимости.

"Важно. Вы можете обратиться за консультацией по поводу регистрации, даже если получали помощь от других международных организаций, но с момента получения прошло более 3 месяцев", — говорится в сообщении.

Как подать заявку на выплаты и список документов

Граждане, подпадающие под вышеописанные критерии, могут обратиться в пункт сбора данных БФ "Право на защиту" по адресу: площадь Шевченко, 1, городской совет, с 10:00 до 16:00 3 июля (пятница) 2026 года.

Прием будет осуществляться по предварительной записи и живой очереди при наличии следующих документов (необходимо иметь при себе оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка о статусе переселенца/другое подтверждение перемещения;

свидетельство о рождении детей;

документы, подтверждающие инвалидность или опеку;

банковская карта главы домохозяйства (IBAN).

Важно, чтобы все члены семьи присутствовали на пункте регистрации, за исключением людей с ограниченной подвижностью и детей до трех лет. Для них регистрация возможна при наличии оригиналов документов и медицинской справки.

Также организаторы добавили, что окончательное решение о возможности регистрации будет принято специалистом фонда после личного собеседования и проверки заявителей на соответствие всем критериям программы.

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