Выплаты от УВКБ ООН для ВПЛ: кому будет доступна помощь в размере 4 100 грн

Женщина и мужчина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года жителям еще одного города стала доступна возможность получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Согласно условиям, граждане смогут получить, в зависимости от ситуации, выплаты в размере 4 100 грн (12 300 грн за три месяца).

Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН в Telegram, информируют Новини.LIVE.

Кому будет доступна денежная помощь

УВКБ ООН расширяет географию предоставления финансовой поддержки. В частности, такая возможность стала доступна для жителей города Кривой Рог Днепропетровской области.

По условиям программы, индивидуальная помощь предусмотрена для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах во время войны. Выплаты будут предоставлены следующим категориям граждан:

Людям, выехавшим из опасных/оккупированных территорий; Внутренним переселенцам, выехавшим за последние полгода; Беженцам, вернувшимся из-за границы домой за последний год; Переселенцам, которые в течение года вернулись на место проживания после выезда и проживают там не менее трех месяцев.

Суммы денежной помощи и куда обращаться

УВКБ ООН намерено выплатить разные суммы денежной помощи в зависимости от ситуации, в которой находятся заявители:

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для ВПЛ, переместившихся в течение последних 45 дней, будет предоставлена сумма в размере 12 300 грн на одного человека (по 4 100 грн за три месяца);

переселенцам, покинувшим свои дома из-за угрозы жизни в период от 46 дней до шести месяцев, выплатят 12 300 грн;

беженцам, вернувшимся в течение последних трех месяцев и не позднее чем год назад, будет предоставлено 10 800 грн (3 600 грн за три месяца).

Для предварительной регистрации в программе граждане должны заполнить специальную форму. После этого представители УВКБ ООН пригласят претендентов на личную встречу.

"Заявка предназначена только для приглашения в город Кривой Рог в офис на регистрацию. С теми, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации", — говорится в сообщении.

Список необходимых документов для регистрации:

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (для всех членов семьи);

IBAN личного счета;

документы, подтверждающие состав домохозяйства;

справки о наличии критерия уязвимости.

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