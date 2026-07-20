Денежная помощь от Рокады: кому из украинцев выплатят по 10 800 грн
20 июля 2026 года благотворительный фонд "Рокада" начал прием заявок на получение единовременной денежной помощи в одной из областей Украины. В частности, выплаты предусмотрены для домохозяйств, в составе которых есть люди с инвалидностью и пожилые граждане.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов.
Кто и где сможет оформить выплаты от Рокады
Согласно обнародованной информации, украинская благотворительная организация "Рокада", занимающаяся оказанием комплексной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), пострадавшим от военных действий, беженцам и уязвимым категориям населения, в июле текущего года работает в Черниговской области.
В частности, 20 июля открылась регистрация на получение денежной помощи для социально уязвимых групп населения в городе Корюковка.
"Благотворительный фонд "Рокада" будет принимать заявки на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения г. Корюковка", — говорится в сообщении.
К участию в программе приглашаются следующие категории населения:
- домохозяйства, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- домохозяйства, в состав которых входят граждане с инвалидностью;
- домохозяйства, в которых проживают лица с тяжелыми хроническими заболеваниями;
- домохозяйства с пожилыми людьми (от 60 лет);
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Согласно условиям программы, предоставление денежной помощи возможно исключительно тем, кто в 2026 году не регистрировался на аналогичные выплаты в других благотворительных организациях или фондах.
Размер выплат и порядок регистрации на денежную помощь
В рамках программы благотворительный фонд "Рокада" предоставит социально уязвимым группам населения в городе Корюковка единовременную выплату в размере 10 800 грн.
Для прохождения процедуры регистрации необходимо подготовить оригиналы документов для всех членов домохозяйства:
- паспорт гражданина;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (идентификационный код);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- документ, подтверждающий фактическое проживание в громаде;
- документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории;
- реквизиты банковского счета (IBAN).
Обратиться за оформлением помощи можно до 17:00 20 июля 2026 года по адресу регистрации: убежище Корюковского лицея № 2.
Подробности об оформлении выплат можно уточнить по горячей линии: 046 57 2 14 76.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле в Полтавской области открыта регистрация на получение денежной помощи от Каритас-Спес. Согласно программе, жители региона смогут оформить три вида выплат. В частности, помощь будет предоставлена в случае эвакуации в течение последних 45 дней. Размер поддержки составит 12 300 грн.
Также Новини.LIVE сообщали, что представительство международной организации ADRA в Николаевской области принимает заявки на начисление финансовой помощи. По программе каждому члену семьи можно будет оформить по 900 грн. В частности, выплаты будут доступны в городе Очаков до 21 июля. Кроме того, организация предоставит гражданам продуктовые наборы.
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