Выплаты от Каритас: кому и где доступны три вида помощи в 12 300 грн

Три вида помощи от Каритас: кто может получить 12 300 грн
В июле 2026 года в одном из прифронтовых регионов началась регистрация на получение денежной помощи от представительства религиозной миссии "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине. В рамках программы жители области могут оформить три вида выплат в зависимости от жизненных ситуаций, вызванных войной.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.
Кто и где может получить помощь от Каритас летом
Как сообщают организаторы, "Каритас-Спес" принимает заявки на предоставление трех видов выплат в Павлограде Днепропетровской области.
В частности, денежную помощь в размере 12 300 грн предоставят тем, кто получил тяжелые ранения в результате боевых действий. Для этого необходимо обратиться за медицинской помощью, оформить больничный лист и получить медицинское заключение о травмах в течение первого дня после получения ранения.
При этом с момента получения травм до даты регистрации должно пройти не более 45 дней. Согласно правилам, помощь будет предоставлена только пострадавшему.
Еще один вид финансовой помощи от "Каритас-Спес" предусмотрен для тех, кто потерял одного из членов семьи в результате боевых действий.
Также средства будут предоставлены в случае, если люди были вынуждены эвакуироваться, а оставление собственных домов произошло в течение последних 45 дней.
Как подать заявку на выплаты и необходимые документы
При оформлении финансовой помощи в размере 12 300 грн для раненых в результате боевых действий необходимо собрать следующие документы:
- выписку из протокола правоохранительных органов о происшествии/выписку из ЕРДР;
- лист нетрудоспособности на лечение сроком не менее пяти дней;
- направление на лечение из амбулаторной карты пациента;
- паспорт гражданина;
- идентификационный код.
Если в результате боевых действий погиб один из членов семьи, необходимо будет предоставить следующие документы:
- свидетельство о смерти;
- справку с указанием причины смерти;
- выписку из полицейского протокола о происшествии.
Для получения выплат тем, кто был вынужден эвакуироваться из своих домов в течение предыдущих 45 дней, необходимо предоставить следующие документы:
- записи в центрах эвакуации/транзита/местах сбора/коллективных центрах;
- документы от гуманитарных организаций, общественных организаций и волонтеров, осуществлявших эвакуацию;
- транспортные квитанции или билеты;
- справку о статусе ВПЛ сроком до 45 дней (с пропиской по месту эвакуации);
- регистрационные документы, выданные местными органами власти;
- документы, подтверждающие место постоянного проживания;
- паспорт и идентификационный код;
- реквизиты банка (IBAN).
Подробности об оформлении выплат можно уточнить по горячей линии:
- 0 800 300 344;
- 067-408-79-69.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом жители Сум и области могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Организация начала сбор информации для предоставления выплат. Средства могут получить люди, пострадавшие в результате военных действий. В рамках программы, в частности, помощь получат те, кто покинул постоянное место жительства и вернулся из-за границы в Украину.
Также Новини.LIVE писали, что в Харьковском регионе домохозяйствам, пострадавшим от войны, предусмотрена денежная помощь в размере более 40 000 грн. Этой возможностью, в частности, могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и граждане в возрасте старше 60 лет.