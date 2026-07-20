Выплаты от Каритас: кому и где доступны три вида помощи в 12 300 грн

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года в одном из прифронтовых регионов началась регистрация на получение денежной помощи от представительства религиозной миссии "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине. В рамках программы жители области могут оформить три вида выплат в зависимости от жизненных ситуаций, вызванных войной.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Кто и где может получить помощь от Каритас летом

Как сообщают организаторы, "Каритас-Спес" принимает заявки на предоставление трех видов выплат в Павлограде Днепропетровской области.

В частности, денежную помощь в размере 12 300 грн предоставят тем, кто получил тяжелые ранения в результате боевых действий. Для этого необходимо обратиться за медицинской помощью, оформить больничный лист и получить медицинское заключение о травмах в течение первого дня после получения ранения.

При этом с момента получения травм до даты регистрации должно пройти не более 45 дней. Согласно правилам, помощь будет предоставлена только пострадавшему.

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Еще один вид финансовой помощи от "Каритас-Спес" предусмотрен для тех, кто потерял одного из членов семьи в результате боевых действий.

Также средства будут предоставлены в случае, если люди были вынуждены эвакуироваться, а оставление собственных домов произошло в течение последних 45 дней.

Как подать заявку на выплаты и необходимые документы

При оформлении финансовой помощи в размере 12 300 грн для раненых в результате боевых действий необходимо собрать следующие документы:

выписку из протокола правоохранительных органов о происшествии/выписку из ЕРДР;

лист нетрудоспособности на лечение сроком не менее пяти дней;

направление на лечение из амбулаторной карты пациента;

паспорт гражданина;

идентификационный код.

Если в результате боевых действий погиб один из членов семьи, необходимо будет предоставить следующие документы:

свидетельство о смерти;

справку с указанием причины смерти;

выписку из полицейского протокола о происшествии.

Для получения выплат тем, кто был вынужден эвакуироваться из своих домов в течение предыдущих 45 дней, необходимо предоставить следующие документы:

записи в центрах эвакуации/транзита/местах сбора/коллективных центрах;

документы от гуманитарных организаций, общественных организаций и волонтеров, осуществлявших эвакуацию;

транспортные квитанции или билеты;

справку о статусе ВПЛ сроком до 45 дней (с пропиской по месту эвакуации);

регистрационные документы, выданные местными органами власти;

документы, подтверждающие место постоянного проживания;

паспорт и идентификационный код;

реквизиты банка (IBAN).

Подробности об оформлении выплат можно уточнить по горячей линии:

0 800 300 344;

067-408-79-69.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом жители Сум и области могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Организация начала сбор информации для предоставления выплат. Средства могут получить люди, пострадавшие в результате военных действий. В рамках программы, в частности, помощь получат те, кто покинул постоянное место жительства и вернулся из-за границы в Украину.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковском регионе домохозяйствам, пострадавшим от войны, предусмотрена денежная помощь в размере более 40 000 грн. Этой возможностью, в частности, могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и граждане в возрасте старше 60 лет.