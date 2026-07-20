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Главная Финансы Три вида помощи от Каритас: кто может получить 12 300 грн

Три вида помощи от Каритас: кто может получить 12 300 грн

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 08:00
Выплаты от Каритас: кому и где доступны три вида помощи в 12 300 грн
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года в одном из прифронтовых регионов началась регистрация на получение денежной помощи от представительства религиозной миссии "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине. В рамках программы жители области могут оформить три вида выплат в зависимости от жизненных ситуаций, вызванных войной.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Кто и где может получить помощь от Каритас летом

Как сообщают организаторы, "Каритас-Спес" принимает заявки на предоставление трех видов выплат в Павлограде Днепропетровской области.

В частности, денежную помощь в размере 12 300 грн предоставят тем, кто получил тяжелые ранения в результате боевых действий. Для этого необходимо обратиться за медицинской помощью, оформить больничный лист и получить медицинское заключение о травмах в течение первого дня после получения ранения.

При этом с момента получения травм до даты регистрации должно пройти не более 45 дней. Согласно правилам, помощь будет предоставлена только пострадавшему.

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Еще один вид финансовой помощи от "Каритас-Спес" предусмотрен для тех, кто потерял одного из членов семьи в результате боевых действий.

Также средства будут предоставлены в случае, если люди были вынуждены эвакуироваться, а оставление собственных домов произошло в течение последних 45 дней.

Как подать заявку на выплаты и необходимые документы

При оформлении финансовой помощи в размере 12 300 грн для раненых в результате боевых действий необходимо собрать следующие документы:

  • выписку из протокола правоохранительных органов о происшествии/выписку из ЕРДР;
  • лист нетрудоспособности на лечение сроком не менее пяти дней;
  • направление на лечение из амбулаторной карты пациента;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код.

Если в результате боевых действий погиб один из членов семьи, необходимо будет предоставить следующие документы:

  • свидетельство о смерти;
  • справку с указанием причины смерти;
  • выписку из полицейского протокола о происшествии.

Для получения выплат тем, кто был вынужден эвакуироваться из своих домов в течение предыдущих 45 дней, необходимо предоставить следующие документы:

  • записи в центрах эвакуации/транзита/местах сбора/коллективных центрах;
  • документы от гуманитарных организаций, общественных организаций и волонтеров, осуществлявших эвакуацию;
  • транспортные квитанции или билеты;
  • справку о статусе ВПЛ сроком до 45 дней (с пропиской по месту эвакуации);
  • регистрационные документы, выданные местными органами власти;
  • документы, подтверждающие место постоянного проживания;
  • паспорт и идентификационный код;
  • реквизиты банка (IBAN).

Подробности об оформлении выплат можно уточнить по горячей линии:

  • 0 800 300 344;
  • 067-408-79-69.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом жители Сум и области могут получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Организация начала сбор информации для предоставления выплат. Средства могут получить люди, пострадавшие в результате военных действий. В рамках программы, в частности, помощь получат те, кто покинул постоянное место жительства и вернулся из-за границы в Украину.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковском регионе домохозяйствам, пострадавшим от войны, предусмотрена денежная помощь в размере более 40 000 грн. Этой возможностью, в частности, могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и граждане в возрасте старше 60 лет.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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