Денежная помощь от NRC: кто и где может оформить выплаты летом

Пожилая женщина и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года в ряде громад одной из прифронтовых областей Украины гражданам будет доступна регистрация в проекте по предоставлению денежной помощи от Norwegian Refugee Council (NRC) и Ukraine Humanitarian Fund (UHF). Выплаты смогут получить домохозяйства, пострадавшие от негативных последствий войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кому доступна денежная помощь от NRC и UHF

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Защита, сохранение достоинства и поддержка безопасных условий жизни домохозяйств, пострадавших от конфликта в Запорожской области, путем своевременного, гибкого и подотчетного предоставления унифицированной денежной помощи (UCTs)".

Предварительная регистрация на получение помощи в соответствии с приоритетами доступна в Запорожской области.

Целью данной инициативы является предоставление поддержки людям и домохозяйствам, пострадавшим в результате войны, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и имеющим повышенные потребности.

Средства можно будет использовать для покрытия базовых нужд: продукты питания, лекарства, средства гигиены, транспорт, базовые бытовые расходы или другие насущные нужды домохозяйства.

Согласно проекту, зарегистрироваться и получить помощь смогут следующие категории людей:

Социально уязвимые граждане, проживающие в прифронтовых районах (0–50 км); Недавно перемещенные, эвакуированные (в течение последних 45 дней); Граждане, пострадавшие в результате обстрелов (поврежденное жилье, были ранены, есть погибшие члены семьи), если это произошло в течение 45 дней; Уязвимые категории среди переселенцев, проживающих на расстоянии 50+ км от линии фронта, переместившихся более 6 месяцев назад и не получающих государственной поддержки (выплат) по определенным причинам.

Как подать заявку на получение выплат и другие нюансы

Согласно условиям проекта от Norwegian Refugee Council (NRC) и Ukraine Humanitarian Fund (UHF), денежная помощь будет предоставляться только в нескольких громадах Запорожского района:

Матвеевская;

Михайловская;

Михаило-Лукашевская;

Новониколаевская;

Таврийская;

Павловская;

Петро-Михайловская;

Степнянская.

Для предварительной регистрации граждане должны заполнить специальную форму, однако это еще не гарантирует автоматического участия в проекте.

"Пожалуйста, не заполняйте форму, если Вы не относитесь к этим громадам! В случае отбора с Вами свяжутся по контактному номеру телефона, чтобы пригласить в качестве участника проекта. Регистрация не гарантирует участия в проекте, среди зарегистрированных будут отобраны участники, относящиеся к наиболее уязвимым категориям и соответствующие критериям проекта", — говорится в сообщении.

Также обязательным условием является то, что заявитель ранее не получал помощи от других организаций/фондов в течение последних трех месяцев.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из украинцев может получить грантовую помощь от Дании. Выплаты предусмотрены для тех, кто хочет пройти переквалификацию с целью трудоустройства. В рамках программы Датского совета по делам беженцев граждане получат возможность пройти профессиональное обучение. Получить средства смогут только те, кто пострадал от войны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом украинцы могут оформить финансовую помощь в размере 12 300 грн. Речь идет о выплатах для эвакуированных граждан. Оформить их можно будет сразу в двух областях в случае переезда из-за атак, опасности или приказов местных властей об эвакуации.