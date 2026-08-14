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Главная Финансы Денежная помощь от УВКБ: кому из пенсионеров начислят 10 800 грн

Денежная помощь от УВКБ: кому из пенсионеров начислят 10 800 грн

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Дата публикации 14 августа 2026 11:00
Выплаты от УВКБ: где пенсионерам и людям с инвалидностью выплачивают 10 800 грн
Пожилой мужчина, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В конце лета 2026 года в ряде населенных пунктов одного из центральных регионов Украины появилась возможность зарегистрироваться для получения денежной помощи в рамках программы Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Получить выплаты смогут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), относящиеся к особо уязвимым категориям.

О том, кто может воспользоваться такой возможностью, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто может оформить финансовую помощь от УВКБ ООН

По информации фонда, в августе представители Управления Верховного комиссара УВКБ ООН по делам беженцев сосредоточили свою деятельность в ряде населенных пунктов Полтавской области. В рамках программы граждане смогут получить от 10 800 грн.

Финансовая помощь предоставляется следующим категориям граждан:

  1. ВПЛ (за последние 45 дней), покинувшие свои дома в связи с угрозой жизни, нападениями или обязательной эвакуацией;
  2. Переселенцы (от 46 дней до шести месяцев), вынужденно переехавшие из-за военных действий;
  3. Беженцы и переселенцы, прибывшие из-за границы или другого региона домой после вынужденного переезда из-за войны (возвращение произошло в течение последнего года и не ранее трех месяцев).

Ключевым критерием отбора для всех вышеуказанных категорий будет:

Читайте также:
  • размер дохода в семье не должен превышать 8 300 грн на одного человека в месяц;
  • будут учитываться близость к линии соприкосновения и условия проживания;
  • состав домохозяйства и наличие уязвимых групп (пожилые люди, лица с инвалидностью, семьи с несовершеннолетними детьми, малообеспеченные).

Куда обращаться для оформления выплат в августе

Для предварительной записи в очередь необходимо заполнить онлайн-форму тем, кто проживает в следующих городах Полтавской области:

  • Полтава;
  • Гадяч;
  • Лубны;
  • Миргород.

Также запись в электронную очередь для жителей города Кременчуга возможна путем заполнения специальной анкеты.

После этого необходимо дождаться звонка от представителей организации. Его получат те заявители, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. Во время звонка уточнят день и время индивидуального приема.

Окончательное решение будет принимать специалист фонда после личной беседы.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Полтава. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 15–16 августа граждане могут подать заявки на программу Эстонского совета по делам беженцев в Украине. Организация откроет новый этап регистрации. В его рамках выплаты в размере от 2 000 до 12 300 грн получат наиболее уязвимые группы украинцев в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Еще Новини.LIVE писали, что в августе продолжается реализация проекта MESH при финансовой поддержке Гуманитарного фонда, который предусматривает два вида денежной помощи. Выплаты предоставляются на открытие и развитие собственного дела. Граждане смогут оформить финансовые гранты на развитие предпринимательства в размере до 31 900 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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