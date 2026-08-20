Денежная помощь от ERC: кому из ВПЛ выплатят 12 300 грн

Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе Эстонский совет по делам беженцев (ERC) при поддержке других благотворительных организаций оказывает финансовую помощь эвакуированным семьям в одном из прифронтовых регионов Украины. В рамках этой программы каждый член домохозяйства имеет право на получение суммы в размере 12 300 грн, рассчитанной на три месяца.

О том, где и как можно воспользоваться этой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.

Где доступна финансовая помощь от ERC

По данным организаторов, речь идет о программе безусловной денежной помощи (UCT 2) для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в пределах Херсонского региона.

"Важно: помощь действует в пределах Херсонской области (Бериславский и Херсонский районы) — для лиц, переселившихся из более опасной зоны Херсонской области в менее опасную зону в пределах Херсонской области", — говорится в сообщении.

Регистрация на выплаты доступна гражданам со следующими сроками перемещения:

Недавно перемещенные домохозяйства из-за прямой угрозы безопасности на фоне боевых действий (без принудительной эвакуации) в течение 45 дней до момента события; Перемещенные семьи на основании обязательных или официальных решений об эвакуации в течение 45 дней.

При этом предусмотрены следующие требования, которые гарантируют право на выплаты:

Домохозяйствам не выплачивалась аналогичная финансовая помощь в течение предыдущих трех месяцев;

Наличие свежей справки внутреннего переселенца, выданной в течение последних 45 дней.

Организаторы отмечают, что важно, чтобы справка о постановке на учет переселенца была актуальной. Заявки с более старыми справками, выданными или переоформленными более 45 дней назад на момент регистрации, рассматриваться не будут.

Размер денежной помощи и порядок оформления

Согласно условиям программы безусловной денежной помощи для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в пределах Херсонского региона, Эстонский совет по делам беженцев (ERC) при поддержке других благотворительных организаций будет предоставлять каждому члену семьи по 12 300 грн. Речь идет об одноразовой выплате, рассчитанной на покрытие базовых первоочередных нужд в течение трех месяцев.

Для уточнения вопросов, касающихся возможности регистрации, граждане могут звонить с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по следующим контактам:

+380671297407;

+380673155668.

Как отмечается, регистрация будет осуществляться сотрудником организации по указанным номерам телефона.

Необходимо подготовить некоторые документы для оформления онлайн-заявки:

паспорт или ID-карта главы домохозяйства;

справка переселенца или другое подтверждение эвакуации/перемещения (билеты, справки из пунктов размещения);

документы, подтверждающие текущий адрес проживания;

документы на всех членов домохозяйства;

реквизиты главы домохозяйства (IBAN).

Контакты для регистрации. Источник: «Свободные вместе»

Соответствующий проект реализует благотворительная организация "БФ "Щедрик" под координацией Estonian Refugee Council (ERC) и при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF).

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