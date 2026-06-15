Декретный отпуск в ВСУ: какие права есть у женщин-военнослужащих и можно ли уволиться

Женщины-военнослужащие, деньги в руках. Фото: REUTERS, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Для многих украинок служба в армии не становится препятствием для материнства. Женщины-военнослужащие, ожидающие ребенка, имеют особые права — от оплачиваемого отпуска и гарантированных выплат до возможности увольнения со службы.

О льготах будущим мамам в армии рассказали в Ровенском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Беременные украинки проходят службу на особых условиях. Командованию запрещено отправлять их в суточные наряды, на дежурство или в командировку без добровольного согласия.

Кроме того, по рекомендации врачей женщину могут перевести на должность с меньшей физической нагрузкой.

Но сначала нужно встать на учет в женскую консультацию и получить справку, а затем сообщить командиру.

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Можно ли уволиться со службы

Беременность является официальным основанием для ухода со службы. Это касается как мобилизованных, так и контрактниц. Для увольнения необходимо подать рапорт и документ, подтверждающий беременность.

В некоторых случаях могут дополнительно направить на военно-медицинскую комиссию. Однако увольнение — это право, а не обязанность женщины. Если она решает продолжить службу, контракт остается в силе, а все выплаты сохраняются в полном объеме.

Когда можно уходить в декрет

С 30-й недели беременности разрешается оформить оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами. Военнослужащая пишет рапорт на имя командира части, а кадровый орган издает приказ об увольнении со службы.

В целом декрет длится 126 календарных дней. Большая часть — 70 дней — приходится на период до родов. После рождения ребенка предусмотрено еще 56 дней отдыха.

Если роды были осложненными или родилось двое или более детей, послеродовая часть отпуска увеличивается до 70 дней.

Важно, что отозвать женщину из такого отпуска нельзя.

Какие выплаты гарантируются

Во время декрета защитницам продолжают платить 100% денежного обеспечения, которое они получали до этого. Весь этот период также засчитывается в стаж, что влияет на будущую пенсию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ветераны могут получить компенсацию за аренду жилья. Размер помощи зависит от города, где снимается жилье, и достигает более 6 тысяч гривен в месяц. Подать заявление на выплату можно через ЦНАП или подразделения по вопросам ветеранской политики.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветеранам и военным с инвалидностью доступно жилье по льготной ипотеке под 3% годовых. Программа позволяет взять кредит на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом от 6%. В то же время государство выдвигает ряд требований как к самому жилью, так и к заемщикам.