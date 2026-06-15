Декрет у ЗСУ: які права мають захисниці та чи можна звільнитися

Жінки-військовослужбовиці, гроші в руках. Фото: REUTERS, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Для багатьох українок служба в армії не стає перешкодою для материнства. Захисниці, які очікують на дитину, мають особливі права — від оплачуваної відпустки та гарантованих виплат до можливості звільнення зі служби.

Про пільги майбутнім мамам у війську розповіли у Рівненському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Вагітні українки проходять службу на окремих умовах. Командуванню заборонено відправляти їх у добові наряди, на чергування чи у відрядження без добровільної згоди.

Крім того, за рекомендацією лікарів жінку можуть перевести на посаду з меншим фізичним навантаженням.

Але спершу треба стати на облік в жіночу консультацію та отримати довідку, а потім повідомити командира.

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Чи можна звільнитися зі служби

Вагітність є офіційною підставою, щоб залишити службу. Це стосується як мобілізованих, так і контрактниць. Для звільнення необхідно подати рапорт і документ, що підтверджує вагітність.

У деяких випадках можуть додатково направити на військово-лікарську комісію. Проте звільнення — це право, а не обов'язок жінки. Якщо вона вирішує продовжувати службу, контракт залишається чинним, а всі виплати зберігаються у повному обсязі.

Коли можна йти у декрет

Із 30-го тижня вагітності дозволяється оформити оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами. Військовослужбовиця пише рапорт на ім'я командира частини, а кадровий орган видає наказ про звільнення від служби.

Загалом декрет триває 126 календарних днів. Більша частина — 70 днів — припадає на період до пологів. Після народження дитини передбачено ще 56 днів відпочинку.

Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологова частина відпустки збільшується до 70 днів.

Важливо, що відкликати жінку з такої відпустки не можна.

Які виплати гарантуються

Під час декрету захисницям продовжують платити 100% грошового забезпечення, яке вони отримували до цього. Увесь цей період також зараховується до вислуги років, що впливає на майбутню пенсію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ветерани можуть отримати компенсацію за оренду житла. Розмір допомоги залежить від міста, де винаймається помешкання, і сягає понад 6 тисяч гривень на місяць. Подати заяву на виплату можна через ЦНАП або підрозділи з питань ветеранської політики.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ветеранам та військовим з інвалідністю доступне житло за пільговою іпотекою під 3% річних. Програма дозволяє взяти кредит на строк до 30 років із мінімальним першим внеском від 6%. Водночас держава висуває низку вимог як до самого житла, так і до позичальників.



