Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Декретные, больничные и штрафы — на что еще влияет минималка arrow

Декретные, больничные и штрафы — на что еще влияет минималка

3 января 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Минимальная зарплата 2025 — какие действуют ограничения в Украине
Украинские купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине размер минимальной заработной платы влияет на должностные оклады, больничные и декретные выплаты, а также на размеры штрафов. Известно, какие будут показатели, привязанные к "минималке", в 2025 году.

Это предусмотрено законом о Государственном бюджете-2025.

Читайте также:

Размер окладов работников

Минимальная зарплата в стране является гарантированным размером оплаты труда за выполненную норму (месячную/часовую). Госбюджет на текущий год предусматривает минималку на уровне 8 тыс. грн.

Компании, где действует почасовая форма оплаты труда, в этом году будут отталкиваться от такого показателя: январь-декабрь — 48 грн за один час.

Размеры доходов физлиц-предпринимателей

Для физлиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе, минимальная зарплата влияет на граничный объем доходов. Так, в этом году размер дохода для физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога не может быть выше следующих сумм:

  • для первой группы — 1,336 млн грн (167 размеров минималки);
  • для второй группы — 6,672 млн грн (834 размера);
  • для третьей группы — 9,336 млн грн (1167 размеров).

Допустимая стоимость подарков

Минималка влияет на необлагаемую стоимость подарка. Она равна 25% зарплаты: 2 тыс. грн (8 тыс. грн ×0,25).

Такой лимит применяют исключительно к неденежным подаркам, то есть они должны быть в натуральной (вещественной) форме.

Среднерыночная цена авто

В стране транспортный налог должны платить граждане и компании, которые имеют авто с регистрацией в Украине, и которым не более пяти лет, а среднерыночная цена равна 375 размерам минималки. В этом году такая сумма: 3 млн грн (8 тыс. грн ×375).

Суточные за командировки по стране

Минимальная заработная плата влияет на размер суточных на командировку по стране. Он устанавливается не более 0,1 размера в расчете за каждые сутки. То есть, в этом году речь идет о 800 грн.

Размер больничных и декретных выплат

Что касается больничных, то, если за год до наступления страхового случая работник не приобрел шесть месяцев страхового стажа, размер среднедневного пособия больничного должен составлять не более 262,8 грн (8 тыс. грн/30,44). Максимальная среднедневная выплата — 3,94 тыс. грн (120 млн грн/30,44).

Минималка влияет на размер декретных выплат. Минимальный среднесуточный уровень в этом году таков: 262,81 грн (8 тыс. грн/30,44). Минимальная сумма декретных: 33,114 тыс. грн (262,8 × 126), максимальный среднесуточный размер помощи по беременности и родам: 3,94 тыс. грн (120 тыс. грн/30,44).

Штрафы для работодателей

Минимальная зарплата также влияет на штрафы от Гоструда. В 2025 году будут такие размеры:

  • допуск работников к работе без оформления трудового договора — 10 размеров минимальной зарплаты (80 тыс. грн);
  • нарушение сроков выплаты зарплаты свыше одного месяца, либо выплата не в полном объеме — три минималки — 24 тыс. грн;
  • несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда — две минималки (16 тыс. грн);
  • другие нарушения требований трудового законодательства — одна минималка за каждое нарушение (8 тыс. грн).

Ранее мы писали, что у чиновников существенно выросли зарплаты в 2024 году. В частности, руководство ЦИК в среднем получает 310 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что в Украине за год выросла средняя заработная плата за дистанционный труд. Доход повысился на 20%, до 29 тыс. гривен.

ФЛП выплаты больницы штрафы минимальная зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

15:36 В США могут произойти масштабные теракты — ФБР сделало заявление

15:25 Работников каких организаций бронируют в МИДе

15:24 Удаленная работа и ненормированный график — что будет с отпуском

15:14 В ГПСУ назвали КПП, где растут очереди на выезд из Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:12 Монструозный китаец сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

15:09 Разлив масла в Николаеве — есть ли опасность для людей

15:06 В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 авто

15:06 Путин может скоро закончить войну и готовит россиян, — BILD

15:00 Медик объяснил, на каком боку безопаснее спать

15:36 В США могут произойти масштабные теракты — ФБР сделало заявление

15:25 Работников каких организаций бронируют в МИДе

15:24 Удаленная работа и ненормированный график — что будет с отпуском

15:14 В ГПСУ назвали КПП, где растут очереди на выезд из Украины

15:12 Монструозный китаец сделал прогноз на реванш Усик — Дюбуа

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

15:09 Разлив масла в Николаеве — есть ли опасность для людей

15:06 В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 авто

15:06 Путин может скоро закончить войну и готовит россиян, — BILD

15:00 Медик объяснил, на каком боку безопаснее спать

14:58 В Украине прибавилось граждан, которые готовы уступить территории

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года