Минимальная зарплата 2025 — какие действуют ограничения в Украине

Украинские купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине размер минимальной заработной платы влияет на должностные оклады, больничные и декретные выплаты, а также на размеры штрафов. Известно, какие будут показатели, привязанные к "минималке", в 2025 году.

Это предусмотрено законом о Государственном бюджете-2025.

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Размер окладов работников

Минимальная зарплата в стране является гарантированным размером оплаты труда за выполненную норму (месячную/часовую). Госбюджет на текущий год предусматривает минималку на уровне 8 тыс. грн.

Компании, где действует почасовая форма оплаты труда, в этом году будут отталкиваться от такого показателя: январь-декабрь — 48 грн за один час.

Размеры доходов физлиц-предпринимателей

Для физлиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе, минимальная зарплата влияет на граничный объем доходов. Так, в этом году размер дохода для физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога не может быть выше следующих сумм:

для первой группы — 1,336 млн грн (167 размеров минималки);

для второй группы — 6,672 млн грн (834 размера);

для третьей группы — 9,336 млн грн (1167 размеров).

Допустимая стоимость подарков

Минималка влияет на необлагаемую стоимость подарка. Она равна 25% зарплаты: 2 тыс. грн (8 тыс. грн ×0,25).

Такой лимит применяют исключительно к неденежным подаркам, то есть они должны быть в натуральной (вещественной) форме.

Среднерыночная цена авто

В стране транспортный налог должны платить граждане и компании, которые имеют авто с регистрацией в Украине, и которым не более пяти лет, а среднерыночная цена равна 375 размерам минималки. В этом году такая сумма: 3 млн грн (8 тыс. грн ×375).

Суточные за командировки по стране

Минимальная заработная плата влияет на размер суточных на командировку по стране. Он устанавливается не более 0,1 размера в расчете за каждые сутки. То есть, в этом году речь идет о 800 грн.

Размер больничных и декретных выплат

Что касается больничных, то, если за год до наступления страхового случая работник не приобрел шесть месяцев страхового стажа, размер среднедневного пособия больничного должен составлять не более 262,8 грн (8 тыс. грн/30,44). Максимальная среднедневная выплата — 3,94 тыс. грн (120 млн грн/30,44).

Минималка влияет на размер декретных выплат. Минимальный среднесуточный уровень в этом году таков: 262,81 грн (8 тыс. грн/30,44). Минимальная сумма декретных: 33,114 тыс. грн (262,8 × 126), максимальный среднесуточный размер помощи по беременности и родам: 3,94 тыс. грн (120 тыс. грн/30,44).

Штрафы для работодателей

Минимальная зарплата также влияет на штрафы от Гоструда. В 2025 году будут такие размеры:

допуск работников к работе без оформления трудового договора — 10 размеров минимальной зарплаты (80 тыс. грн);

нарушение сроков выплаты зарплаты свыше одного месяца, либо выплата не в полном объеме — три минималки — 24 тыс. грн;

несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда — две минималки (16 тыс. грн);

другие нарушения требований трудового законодательства — одна минималка за каждое нарушение (8 тыс. грн).

Ранее мы писали, что у чиновников существенно выросли зарплаты в 2024 году. В частности, руководство ЦИК в среднем получает 310 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что в Украине за год выросла средняя заработная плата за дистанционный труд. Доход повысился на 20%, до 29 тыс. гривен.