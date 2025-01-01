Робота в Україні — скільки платять за дистанційну працю у 2025 році

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Дистанційна робота в Україні не тільки не втрачає своєї популярності, а й оплачується роботодавцями щороку значно вище. Лише за останній рік середня заробітна плата за таку працю зросла на 20%, до 29 тис. гривень.

Про це свідчить інформація на одному з сайтів з пошуку роботи.

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Станом на початок січня 2025 року, на кадрових порталах роботодавці шукають на дистанційну роботу найрізноманітніших фахівців. А заробітні плати зросли найбільше в менеджерів та дизайнерів.

Графіка. Джерело: Work.ua

Претендентам пропонують заробляти від 20 тис. гривень і вище. Зокрема, менеджерам з продажу IT-продукту платять 25 тис. — 60 тис. грн, репетиторам англійської мови для дітей — 15 тис. — 30 тис. грн, спеціалістам з телемаркетингу — 21 тис. — 45 тис. грн, рекрутерам в ЗСУ (226 окремий батальйон 127 ОБр Сухопутних Військ ОК Північ) — 50 тис. — 70 тис. грн.

Такі спеціалісти можуть працювати на таких посадах із середніми зарплатами:

Менеджер з продажу — 30 тис. гривень (+20%);

Менеджер по роботі з клієнтами — 27 тис. гривень (+20%);

SMM-менеджер — 25 тис. гривень (+16%);

Маркетолог — 35 тис. гривень (+21%);

Оператор call-центру — 20 тис. гривень (+13%);

Дизайнер — 30 тис. гривень (30%);

Вчитель англійської — 22,5 тис. гривень (+13%);

Офіс-менеджер — 22,5 тис. гривень (+29%);

Рекрутер — 27,5 тис. гривень (+22%);

Інтернет-маркетолог — 35 тис. гривень (+27%);

Менеджер з закупівель — 43,4 тис. гривень (+16%);

Менеджер проєктів — 35 тис. гривень (+17%);

Спеціаліст технічної підтримки — 26 тис. гривень (+8%);

Контент-менеджер — 20 тис. гривень (+21%).

Статистика. Джерело: Work.ua

Попит на роботу онлайн

Вакансій такого виду роботи стало дещо менше за останній рік, однак рівень попиту на таких фахівців все одно вищий, аніж було до війни, у період пандемії коронавірусу.

Статистика. Джерело: Work.ua

Нагадаємо, мінімальну роботу у 2024 році підвищували двічі. Проте невідомо, чи буде збережена така тенденція у 2025 році, однак дехто зможе отримати 13-ту зарплату.

Також ми розповідали, роботодавці пропонують різну роботу на тлі нестачі кадрів під час воєнного стану. Зокрема, у низці областей є пропозиції для працівників на посади у правоохоронних органах.