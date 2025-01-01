Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Оплата онлайн-праці зросла — хто отримує на 20% більше arrow

Оплата онлайн-праці зросла — хто отримує на 20% більше

1 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — скільки платять за дистанційну працю у 2025 році
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Дистанційна робота в Україні не тільки не втрачає своєї популярності, а й оплачується роботодавцями щороку значно вище. Лише за останній рік середня заробітна плата за таку працю зросла на 20%, до 29 тис. гривень.

Про це свідчить інформація на одному з сайтів з пошуку роботи.

Читайте також:

Дистанційна робота у січні

Станом на початок січня 2025 року, на кадрових порталах роботодавці шукають на дистанційну роботу найрізноманітніших фахівців. А заробітні плати зросли найбільше в менеджерів та дизайнерів.

 

зарплати
Графіка. Джерело: Work.ua

Претендентам пропонують заробляти від 20 тис. гривень і вище. Зокрема, менеджерам з продажу IT-продукту платять 25 тис. — 60 тис. грн, репетиторам англійської мови для дітей — 15 тис. — 30 тис. грн, спеціалістам з телемаркетингу — 21 тис. — 45 тис. грн, рекрутерам в ЗСУ (226 окремий батальйон 127 ОБр Сухопутних Військ ОК Північ) — 50 тис. — 70 тис. грн.

Такі спеціалісти можуть працювати на таких посадах із середніми зарплатами:

  • Менеджер з продажу — 30 тис. гривень (+20%);
  • Менеджер по роботі з клієнтами — 27 тис. гривень (+20%);
  • SMM-менеджер — 25 тис. гривень (+16%);
  • Маркетолог — 35 тис. гривень (+21%);
  • Оператор call-центру — 20 тис. гривень (+13%);
  • Дизайнер — 30 тис. гривень (30%);
  • Вчитель англійської — 22,5 тис. гривень (+13%);
  • Офіс-менеджер — 22,5 тис. гривень (+29%);
  • Рекрутер — 27,5 тис. гривень (+22%);
  • Інтернет-маркетолог — 35 тис. гривень (+27%);
  • Менеджер з закупівель — 43,4 тис. гривень (+16%);
  • Менеджер проєктів — 35 тис. гривень (+17%);
  • Спеціаліст технічної підтримки — 26 тис. гривень (+8%);
  • Контент-менеджер — 20 тис. гривень (+21%).

 

зарплати
Статистика. Джерело: Work.ua

Попит на роботу онлайн

Вакансій такого виду роботи стало дещо менше за останній рік, однак рівень попиту на таких фахівців все одно вищий, аніж було до війни, у період пандемії коронавірусу.

 

вакансії 2025
Статистика. Джерело: Work.ua

Нагадаємо, мінімальну роботу у 2024 році підвищували двічі. Проте невідомо, чи буде збережена така тенденція у 2025 році, однак дехто зможе отримати 13-ту зарплату.

Також ми розповідали, роботодавці пропонують різну роботу на тлі нестачі кадрів під час воєнного стану. Зокрема, у низці областей є пропозиції для працівників на посади у правоохоронних органах.

зарплати робота ринок праці вакансії роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Мобілізація раніше засудженого — що має бути у ВОД

15:23 У Німеччині через новорічні салюти загинули люди — що відомо

15:14 У Львові відзначили день народження Бандери — фоторепортаж

15:10 Діденко назвала, де завтра несподівано потепліє до +14 °C

15:03 Садовий озвучив суму, яку львів'яни задонатили на потреби ЗСУ

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

14:47 Україна приєдналася до МКС — нові можливості для правосуддя

14:45 У Тбілісі тисячі протестувальників вийшли на мітинг із застіллям

14:44 У Харкові двоє чоловіків пограбували військового у відпустці

14:30 Робота в Польщі для українців — що пропонуватимуть у 2025 році

15:25 Мобілізація раніше засудженого — що має бути у ВОД

15:23 У Німеччині через новорічні салюти загинули люди — що відомо

15:14 У Львові відзначили день народження Бандери — фоторепортаж

15:10 Діденко назвала, де завтра несподівано потепліє до +14 °C

15:03 Садовий озвучив суму, яку львів'яни задонатили на потреби ЗСУ

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

14:47 Україна приєдналася до МКС — нові можливості для правосуддя

14:45 У Тбілісі тисячі протестувальників вийшли на мітинг із застіллям

14:44 У Харкові двоє чоловіків пограбували військового у відпустці

14:30 Робота в Польщі для українців — що пропонуватимуть у 2025 році

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

Text

13:03 Кадрові рішення Зеленського та нове свято — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку