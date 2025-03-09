Декларация о доходах — должны ли подавать военные в 2025 году

Военнослужащие ВСУ во время тренировок. Фото: УНИАН

В Украине с 1 января 2025 года продолжается подача деклараций за 2024 год. Отчитаться о полученных доходах должны и некоторые военные.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Так, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", во время военного положения некоторые категории военнослужащих могут не подавать декларации. Это, например:

военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

В то же время военнослужащие ВСУ старшего и высшего офицерского состава должны отчитаться о доходах в течение 90 дней после того, как власти отменят военное положение или после ухода от службы в армии.

Однако отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже после введения военного положения. Это касается:

министров и их заместителей;

военнослужащих аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);

членов военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);

военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Отметим, что все граждане, которые получили полномочия выполнять функции государства или местного самоуправления, подают декларации до 1 апреля.

Напомним, что украинцы, находясь в других странах, должны платить налоги с доходов по общим правилам. Однако им позволяют избегать двойного налогообложения.

Также мы рассказывали, что предпринимателям нужно платить налоги регулярно. Например, в марте ФОПам надо уплатить единый налог, военный сбор и единый социальный взнос.