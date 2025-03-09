Декларация о доходах — должны ли подавать военные в 2025 году

Декларации военных — кто должен отчитаться о доходах
В Украине с 1 января 2025 года продолжается подача деклараций за 2024 год. Отчитаться о полученных доходах должны и некоторые военные.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Кто из военных должен подать декларацию и кому это делать необязательно
Так, согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", во время военного положения некоторые категории военнослужащих могут не подавать декларации. Это, например:
- военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
- мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
- работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).
В то же время военнослужащие ВСУ старшего и высшего офицерского состава должны отчитаться о доходах в течение 90 дней после того, как власти отменят военное положение или после ухода от службы в армии.
Однако отдельные категории военнослужащих и государственные служащие периметра Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларацию даже после введения военного положения. Это касается:
- министров и их заместителей;
- военнослужащих аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
- членов военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);
- военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
- лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.
Отметим, что все граждане, которые получили полномочия выполнять функции государства или местного самоуправления, подают декларации до 1 апреля.
Напомним, что украинцы, находясь в других странах, должны платить налоги с доходов по общим правилам. Однако им позволяют избегать двойного налогообложения.
Также мы рассказывали, что предпринимателям нужно платить налоги регулярно. Например, в марте ФОПам надо уплатить единый налог, военный сбор и единый социальный взнос.
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