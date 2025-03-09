Декларація про доходи — чи мають подавати військові у 2025 році

Військовослужбовці ЗСУ під час тренуваннь. Фото: УНІАН

В Україні з 1 січня 2025 року триває подання декларацій за 2024 рік. Прозвітувати про отримані доходи мають й деякі військові.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Так, згідно з Законом України "Про запобігання корупції", під час воєнного стану деякі категорії військовослужбовців можуть не подавати декларації. Це, наприклад:

військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Водночас військовослужбовці ЗСУ старшого і вищого офіцерського складу повинні прозвітувати про доходи впродовж 90 днів після того, як влада скасує воєнний стан або після відходу від служби в армії.

Однак окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть після запровадження воєнного стану. Це стосується:

міністрів та їх заступників;

військовослужбовців апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);

членів військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);

військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Зауважимо, що усі громадяни, які отримали повноваження виконувати функції держави або місцевого самоврядування, подають декларації до 1 квітня.

Нагадаємо, що українці, перебуваючи в інших країнах, мають платити податки з доходів за загальними правилами. Однак їм дозволяють уникати подвійного оподаткування.

Також ми розповідали, що підприємцям потрібно сплачувати податки регулярно. Наприклад, у березні ФОПам треба сплатити єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок.