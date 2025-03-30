Пенсии военных могут вырасти — кому разрешен перерасчет выплат

Некоторым военным ПФУ пересмотрит размер пенсий — детали
Украинские военнослужащие имеют право обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за перерасчетом ранее назначенных пенсий. Такой возможностью могут воспользоваться в случае увольнения с военной службы.
Соответствующий вопрос прописан в ст. 63 закона №2262-ХII.
Особенности перерасчета пенсий для военных
Как отмечается в документе, главным условием для обращения военных за перерасчетом пенсий является факт увольнения со службы, исключение — назначение пенсии по случаю потери кормильца жене или мужу.
Пересматривают пенсии военнослужащим на основе:
- документов, содержащихся в пенсионном деле;
- дополнительных документов, представленных структурным подразделением определенного министерства по последнему месту прохождения военной службы.
Важно то, что после увольнения со службы таких граждан выплата пенсий будет осуществляться, учитывая дополнительную выслугу лет с момента призыва на службу по мобилизации, службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или повторной службы по контракту, в частности, путем заключения нового договора на прохождение службы, службы гражданской защиты до самого увольнения.
При этом сохраняется право на пенсию военных в случае:
- если призыв на службу состоялся по призыву по мобилизации, на особый период;
- если призыв на военную службу состоялся по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
- если состоялось принятие по контракту на службу, в частности, путем заключения нового контракта.
В то же время, если новая сумма пенсии окажется меньше размера до призыва или повторного принятия их на военную службу, выплату будут осуществлять в размере, который будет больше, то есть, который имели до службы в особый период.
Однако уволенным со службы лицам, которые получили воинские (специальные) звания, находясь в запасе или в отставке, ранее назначенные им пенсии на основе новых присвоенных званий не пересчитают.
Как оформить перерасчет выплат
Для того, чтобы оформить перерасчет выплат, военный должен написать заявление о назначении/перерасчете пенсии.
Военнослужащий может подать его двумя способами:
- дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;
- лично в любом сервисном центре ПФУ.
Ранее мы писали, что военные могут получать пенсии по инвалидности до 100% размера заработной платы. На конечную сумму существенно влияет группа инвалидности, причины и статус военного.
Также мы рассказывали, что некоторым военным, уволенным со службы, предусмотрены специальные доплаты к пенсиям. Надбавки назначают тем, кто содержит несовершеннолетних детей.
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