Пенсии военных могут вырасти — кому разрешен перерасчет выплат

Военный достает деньги. Фото: Miller Law

Украинские военнослужащие имеют право обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за перерасчетом ранее назначенных пенсий. Такой возможностью могут воспользоваться в случае увольнения с военной службы.

Соответствующий вопрос прописан в ст. 63 закона №2262-ХII.

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Особенности перерасчета пенсий для военных

Как отмечается в документе, главным условием для обращения военных за перерасчетом пенсий является факт увольнения со службы, исключение — назначение пенсии по случаю потери кормильца жене или мужу.

Пересматривают пенсии военнослужащим на основе:

документов, содержащихся в пенсионном деле;

дополнительных документов, представленных структурным подразделением определенного министерства по последнему месту прохождения военной службы.

Важно то, что после увольнения со службы таких граждан выплата пенсий будет осуществляться, учитывая дополнительную выслугу лет с момента призыва на службу по мобилизации, службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или повторной службы по контракту, в частности, путем заключения нового договора на прохождение службы, службы гражданской защиты до самого увольнения.

При этом сохраняется право на пенсию военных в случае:

если призыв на службу состоялся по призыву по мобилизации, на особый период;

если призыв на военную службу состоялся по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

если состоялось принятие по контракту на службу, в частности, путем заключения нового контракта.

В то же время, если новая сумма пенсии окажется меньше размера до призыва или повторного принятия их на военную службу, выплату будут осуществлять в размере, который будет больше, то есть, который имели до службы в особый период.

Однако уволенным со службы лицам, которые получили воинские (специальные) звания, находясь в запасе или в отставке, ранее назначенные им пенсии на основе новых присвоенных званий не пересчитают.

Как оформить перерасчет выплат

Для того, чтобы оформить перерасчет выплат, военный должен написать заявление о назначении/перерасчете пенсии.

Военнослужащий может подать его двумя способами:

дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

лично в любом сервисном центре ПФУ.

Инструкция. Источник: ПФУ

Ранее мы писали, что военные могут получать пенсии по инвалидности до 100% размера заработной платы. На конечную сумму существенно влияет группа инвалидности, причины и статус военного.

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