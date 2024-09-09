Денежная помощь в 2024 году — некоторые украинцы получат выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов состоится регистрация денежной помощи от УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram-канале.

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Кто может получить выплаты в Полтаве

Как отмечается, 9 сентября уязвимые категории граждан смогут подавать заявки на выплаты в рамках программы многоцелевой денежной помощи от ООН в Кременчуге, а 12 сентября — в Полтаве. Программа будет действовать до конца года.

Оформить выплаты смогут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), перемещенные в течение последних шести месяцев по стране;

граждане, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24.02.2022 года.

Необходимо подпадать под один из критериев уязвимости:

семья имеет только одного родителя (отца или мать) с одним/несколькими несовершеннолетними детьми или с пожилыми гражданами (более 55 лет);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой гражданин с одним ребенком или несовершеннолетними детьми;

семьи, где есть лица с особыми потребностями (имеются инвалидность, хронические болезни).

Регистрация доступна в случае:

если семья ранее не получала материальную помощь от международных организаций;

доход менее чем за 5,4 тыс. гривен на члена семьи.

Размер денежной помощи и как получить

Размер пособия установлен на уровне 3,6 тыс. гривен на человека. Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев.

Совокупная сумма, которую получит каждый член семьи, составит 10,8 тыс. гривен.

Адреса, где будут работать пункты регистрации:

офис в г. Кременчуге: ул. И. Мазепы, 58, будет работать 9 сентября 2024 (понедельник) с 09.00 до 15.00;

офис в г. Полтава: ул. Владимира Козака, 14, будет работать 12 сентября 2024 (четверг) с 10.00 до 15.00.

В организации добавили, что будут публиковать информацию о графиках работы других пунктов сбора данных в телеграмм-канале, поэтому просят следить за публикациями.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальной полиции предупредили украинцев об активной деятельности мошенников, которые в сети предлагают фейковую "финансовую помощь". Одна из жертв таких аферистов потеряла 30 тысяч гривен.

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