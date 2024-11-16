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Некоторым украинцам выплатят помощь на обогрев жилья — детали

16 ноября 2024 08:00
Елизавета Супивская - редактор
Компенсация для украинцев зимой – кому выплатят деньги и сколько
Пачка украинских гривен. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Начало отопительного сезона и наступление холодов актуализировали проблему обогрева жилья. Некоторые украинцы нуждаются в дополнительных источниках утепления дома, поэтому вынуждены покупать электроприборы. Однако жителям Бахмутской городской территориальной общины компенсируют финансовые затраты на технику.

Об этом рассказала пресс-служба Бахмутского городского совета на официальном сайте.

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Компенсация стоимости самостоятельно приобретенных электроприборов для обогрева жилья будет происходить за счет местного бюджета. Программа поддержки рассчитана на осенне-зимний период 2024-2025 годов. Деньги будут возвращать не всем, а только представителям уязвимых категорий:

  • людям пожилого возраста;
  • лицам с инвалидностью;
  • семьям с детьми;
  • семьям Защитников и Защитниц Украины;
  • членам семей погибших ветеранов войны и т.д.

Финансовая помощь будет покрывать стоимость приобретенных электроприборов, но максимальный размер компенсации составляет 2 000 грн на человека. Чтобы заявку утвердили, необходимо подтвердить факт покупки техники. Например, предоставить фискальный чек, расходную накладную, товарный чек и т.д.

Прием документов начался 15 ноября 2024 года. Подробная информация доступна по телефону +38 (095) 49 87 615. Плюс на официальных интернет-ресурсах Бахмутского городского совета появятся дополнительные сведения об участии в программе поддержки после утверждения порядка использования денег на выплату компенсации.

Как получить субсидию на дрова

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить финансовую помощь на покупку дров, чтобы в тепле провести текущий отопительный сезон. Средства рассчитаны на домохозяйства, которые используют для обогрева жилищ исключительно твердое топливо.

Выплаты начисляются раз в 12 месяцев в размере максимум 16 234 грн (сумма зависит от доходов членов домохозяйства за прошлый год). Приоритет предоставляют уязвимым категориям граждан, проживающим в 10-километровой зоне от границы с Россией или линии боевого столкновения.

Для получения субсидии необходимо обратиться в местный орган социальной защиты с декларацией о доходах за 2023 год и заявлением об оформлении пособия на дрова. Случается, что в заявителя могут попросить справку об использовании печного отопления.

Напомним, ЮНИСЕФ предоставляет украинцам два вида финансовой поддержки в 2024 году. В частности многоцелевую помощь на покрытие базовых потребностей уязвимых семей с детьми и зимние выплаты семьям.

Также мы писали, что иногда выплаты внутренне перемещенным лицам могут задерживать. Денежные средства насчитывают дважды в месяц в конкретные даты, но случаются сбои. Чаще всего — по техническим причинам.

отопительный сезон выплаты финансовая помощь деньги отопление

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