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Допомога для українців — як отримати виплати від ЮНІСЕФ

14 листопада 2024 11:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Яку фінансову допомогу українці можуть отримати від ЮНІСЕФ
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У 2024 році ЮНІСЕФ надає українцям два види фінансової підтримки. Перша — це багатоцільова грошова допомога для вразливих сімей з дітьми, яка призначається для покриття їхніх базових потреб. Друга — програма зимових виплат, спрямована на допомогу сім'ям із дітьми у підготовці до зимового періоду.

Про це повідомляє видання Bahmut.

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Які існують виплати від ЮНІСЕФ

У 2024 році ЮНІСЕФ реалізує багатоцільову програму грошової допомоги для підтримки вразливих сімей з дітьми в регіонах, де проходять бойові дії та вимушена евакуація. До таких регіонів належать:

  • Харківська область;
  • Сумська область;
  • Донецька область.

Сім'ї, які мають право на допомогу реєструються партнерами ЮНІСЕФ спільно з місцевою владою та Міністерством соціальної політики України.

Кожному члену сім'ї, який відповідає критеріям, надається допомога у розмірі 10 800 гривень. Ці гроші розраховано на покриття основних потреб у зимовий період на три місяці. У кожному домогосподарстві виплати може отримувати до п'яти осіб, з яких не більше двох — дорослі.

Хто має право на допомогу від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ спільно з партнерами-виконавцями та місцевими органами влади працює над виявленням вразливих сімей з дітьми, які проживають у населених пунктах, розташованих менш ніж за 30 км від лінії фронту у таких областях:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Сумська;
  • Запорізька.

Сім'ї, які належать до категорії вразливих, будуть поінформовані та зареєстровані для оцінки їхніх потреб на зимовий період. Оцінка потреб уже завершилася у жовтні, і ЮНІСЕФ надав певним домогосподарствам фінансову допомогу на підготовку до зими у розмірі 21 800 гривень.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися до організації за телефоном 0 800 600 017. Оператори будуть готові відповісти на ваші запитання та запити з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00 та в суботу з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, ми писали як отримати виплати для ВПО в Одесі. Один з благодійних фондів розпочав реєстрацію на отримання разової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Також ми писали, що взимку можна буде подати заявку на фінансову допомогу від держави у розмірі 1000 грн. Втім, не всі громадяни зможуть отримати виплати.

виплати гроші Україна допомога соціальна допомога

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