Повышение пенсии на 6 тыс. грн — кому из пенсионеров платят более 100 тыс. грн

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В первом полугодии 2024 года в Украине выросли неравенства в пенсионном обеспечении. Средняя пенсия для некоторых украинцев с 1 января по 1 июня 2024 выросла примерно на 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В Украине средняя пенсия судей с начала года по июнь 2024-го увеличилась с 99,8 тыс. до 105,6 тыс. грн в месяц. Это единственная категория пенсионеров, доход которых в разы превышает среднюю пенсию в стране.

Средняя пенсия в Украине на июнь 2024 составляет 5,8 тыс. грн, по сравнению с 5,3 тыс. грн в начале года. В Украине насчитывается 6,33 млн пенсионеров (из 10,2 млн), которые получают менее 5 тыс. грн, тогда как только 3,9 млн пенсионеров получают более 5 тыс. грн. Таким образом, 61,7% украинских пенсионеров получает гораздо меньше фактического прожиточного минимума.

Какой прожиточный минимум в Украине

Прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9 170,4 грн, тогда как минимальная зарплата в 8 тыс. грн не покрывает даже базовые потребности. Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 6 341,21 грн, а от 6 лет — 7 925,62 грн.

Таким образом, семья из двух взрослых и двух детей в возрасте до 6 лет и старше 6 лет должна получать ежемесячно 32 607,63 грн, чтобы обеспечить свои базовые нужды без учета расходов на аренду. Если семья имеет меньший доход, она оказывается за чертой бедности, что создает серьезные трудности для обеспечения элементарных потребностей.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году пенсии украинских граждан повысились, однако в следующем году вопрос пересмотра выплат остается открытым. Правительство предлагает "заморозить" соцвыплаты, а в парламенте советуют не идти на такой шаг.

Мы также сообщали, что Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат за июль 2024 года. На пенсии направили 62,4 млрд гривен.