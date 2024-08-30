Отключение света за долги — кто может избежать наказания

Счетчик электроэнергии. Фото: УНІАН

В Украине неуплата счетов за электроэнергию может привести к отключению потребителей от электросети. Однако отдельные категории граждан имеют возможность избежать таких санкций.

Об этом идет речь на портале Федерации профессиональных союзов Украины (ФПУ).

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Зимой правительство Украины приняло решение не отключать электроэнергию для отдельных уязвимых групп населения, в том числе малообеспеченных граждан. Для поддержки этих категорий в своевременной оплате коммунальных услуг были приняты соответствующие меры со стороны властей, направленные на смягчение финансовой нагрузки на наиболее уязвимые слои населения.

Например, представители уязвимых категорий населения имеют право на обслуживание вне очереди и приоритет в восстановлении электроснабжения после аварий. Кроме того, им обеспечивается бесплатный, оперативный и качественный ремонт коммунальных сетей, что позволяет поддерживать стабильность жилищно-коммунальных услуг наиболее нуждающимся гражданам.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, отключение электроснабжения за долги запрещено для таких уязвимых категорий граждан:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I или II группы;

держатели детских домов семейного типа;

семьи, воспитывающие более трех приемных детей;

жители квартир, где проживает лицо, зависящее от электромедицинских устройств;

люди, ухаживающие за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими травмы в детстве.

Для облегчения процесса погашения задолженности граждане из уязвимых категорий имеют возможность заключить соглашение о реструктуризации платежей. Это позволяет производить выплаты частями, без начисления пени за просрочку.

Что еще стоит знать

Напомним, потребителей за игнорирование счетов за жилищно-коммунальные услуги ждут пеня, штрафы, отключение услуг, а также взыскание задолженности через суд. Однако есть способ, как избежать развития такого негативного сценария.

Мы также писали, что в Украине с 1 июня повышены тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.