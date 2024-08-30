Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Деяким українцям не будуть відключати світло за борги — кого стосується arrow

Деяким українцям не будуть відключати світло за борги — кого стосується

30 серпня 2024 07:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Відключення світла за борги — хто може уникнути покарання
Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні несплата рахунків за електроенергію може призвести до відключення споживачів від електромережі. Проте окремі категорії громадян мають можливість уникнути таких санкцій.

Про це йдеться на порталі Федерації професійних спілок України (ФПУ).

Читайте також:

Кому не відключать світло за борги

Взимку уряд України ухвалив рішення не відключати електроенергію для окремих вразливих груп населення, зокрема малозабезпечених громадян. Для підтримки цих категорій у своєчасній оплаті комунальних послуг були вжиті відповідні заходи з боку влади, які спрямовані на пом'якшення фінансового навантаження на найбільш уразливі верстви населення.

Наприклад, представники вразливих категорій населення мають право на обслуговування поза чергою та пріоритет у відновленні електропостачання після аварій. Крім того, їм забезпечується безкоштовний, оперативний і якісний ремонт комунальних мереж, що дозволяє підтримувати стабільність житлово-комунальних послуг для найбільш потребуючих громадян.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, відключення електропостачання за борги заборонено для таких вразливих категорій громадян:

  • багатодітні сім'ї;
  • особи з інвалідністю I або II групи;
  • утримувачі дитячих будинків сімейного типу;
  • сім'ї, які виховують більше трьох прийомних дітей;
  • мешканці квартир, де проживає особа, що залежить від електромедичних пристроїв;
  • люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, які отримали травми в дитинстві.

Для полегшення процесу погашення заборгованості, громадяни з вразливих категорій мають можливість укласти угоду про реструктуризацію платежів. Це дозволяє здійснювати виплати частинами, без нарахування пені за прострочення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на споживачів за ігнорування рахунків за житлово-комунальні послуги чекають пеня, штрафи, відключення послуг, а також стягнення заборгованої суми через суд. Проте є спосіб, як уникнути розвитку такого негативного сценарію.

Ми також писали, що в Україні з 1 червня підвищено тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим "нічним" тарифом.

Кабінет міністрів комунальні послуги електроенергія борги світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:28 Графіки та ще й ремонтні роботи — тисячі одеситів залишились без світла до вечора

09:28 Американського експолітика засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста

09:19 Нічна атака на Україну — скільки ворожих цілей знищили сили ППО

09:18 Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу на Покровському напрямку — зведення Генштабу

09:05 У Львові зросте ціна за проїзд у міському транспорті — кого це стосуватиметься

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

09:05 Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні

09:02 У Києві на декілька днів частково обмежать рух транспорту — де саме та що трапилось

09:02 Судаков пояснив, чому залишився задоволений результатами жеребкування ЛЧ

09:02 СБУ, тут і для вас є робота — Юрій Ігнат відреагував на заяву Безуглої про загибель пілота

09:02 Працевлаштування у школу без ВОД — чи можливо це під час воєнного стану

09:28 Графіки та ще й ремонтні роботи — тисячі одеситів залишились без світла до вечора

09:28 Американського експолітика засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста

09:19 Нічна атака на Україну — скільки ворожих цілей знищили сили ППО

09:18 Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу на Покровському напрямку — зведення Генштабу

09:05 У Львові зросте ціна за проїзд у міському транспорті — кого це стосуватиметься

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

09:05 Долар, євро та злотий подешевшали — який курс валют на сьогодні

09:02 У Києві на декілька днів частково обмежать рух транспорту — де саме та що трапилось

09:02 Судаков пояснив, чому залишився задоволений результатами жеребкування ЛЧ

09:02 СБУ, тут і для вас є робота — Юрій Ігнат відреагував на заяву Безуглої про загибель пілота

09:02 Працевлаштування у школу без ВОД — чи можливо це під час воєнного стану

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

Text
Ексклюзив

18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Text

18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі