Відключення світла за борги — хто може уникнути покарання

Лічильник електроенергії. Фото: УНІАН

В Україні несплата рахунків за електроенергію може призвести до відключення споживачів від електромережі. Проте окремі категорії громадян мають можливість уникнути таких санкцій.

Про це йдеться на порталі Федерації професійних спілок України (ФПУ).

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Взимку уряд України ухвалив рішення не відключати електроенергію для окремих вразливих груп населення, зокрема малозабезпечених громадян. Для підтримки цих категорій у своєчасній оплаті комунальних послуг були вжиті відповідні заходи з боку влади, які спрямовані на пом'якшення фінансового навантаження на найбільш уразливі верстви населення.

Наприклад, представники вразливих категорій населення мають право на обслуговування поза чергою та пріоритет у відновленні електропостачання після аварій. Крім того, їм забезпечується безкоштовний, оперативний і якісний ремонт комунальних мереж, що дозволяє підтримувати стабільність житлово-комунальних послуг для найбільш потребуючих громадян.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, відключення електропостачання за борги заборонено для таких вразливих категорій громадян:

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю I або II групи;

утримувачі дитячих будинків сімейного типу;

сім'ї, які виховують більше трьох прийомних дітей;

мешканці квартир, де проживає особа, що залежить від електромедичних пристроїв;

люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, які отримали травми в дитинстві.

Для полегшення процесу погашення заборгованості, громадяни з вразливих категорій мають можливість укласти угоду про реструктуризацію платежів. Це дозволяє здійснювати виплати частинами, без нарахування пені за прострочення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на споживачів за ігнорування рахунків за житлово-комунальні послуги чекають пеня, штрафи, відключення послуг, а також стягнення заборгованої суми через суд. Проте є спосіб, як уникнути розвитку такого негативного сценарію.

Ми також писали, що в Україні з 1 червня підвищено тарифи на електроенергію до 4,32 грн за кіловат. Проте українці все ще можуть скористатися пільговим "нічним" тарифом.