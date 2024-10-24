Коммунальные услуги 2024 — украинцам помогут с оплатой счетов за убежище для ВПЛ

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о продлении финансирования программы "Прихисток" до конца года. В ее рамках гражданам, предоставившим жилье переселенцам, помогут с оплатой коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

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Финансирование программы "Прихисток"

Как отмечают в ведомстве, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит дополнительную сумму в 265 миллионов гривен на покрытие расходов по программе "Прихисток".

"Увеличение бюджета "Прихисток" стало возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента, УВКБ ООН, Минреинтеграции, МИД и Минвосстановления. Это позволит продлить реализацию программы до конца 2024 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с сентября 2024 года выплаты по программе прекратят из-за нехватки финансирования. Программу планировали возобновить, когда найдут новые источники средств.

С января этого года УВКБ ООН является финансовым донором правительственной программы "Прихисток" в соответствии с подписанным с Минреинтеграции соглашением. В 2024 году для поддержки проекта международные доноры выделили около 615 млн гривен.

Какие суммы помощи по программе

Благодаря проекту "Прихисток" у владельцев жилья есть возможность компенсировать оплату коммунальных услуг.

Так, программа предусматривает предоставление компенсации за расходы частным домохозяйствам, предоставляющим жилье для ВПЛ с территорий, где ведутся боевые действия или оккупированных населенных пунктов. Размер компенсации составляет 450 гривен в месяц за каждого проживающего в доме переселенца.

Всего с начала полномасштабной войны программой "Прихисток" воспользовались почти 1,2 млн внутренне перемещенных лиц. В программе сейчас участвует до 65 тыс. домохозяйств. Они разместили у себя 160 тыс. переселенцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит пособие на зиму и какие будут суммы.

Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут претендовать на субсидию, даже если не имеют регистрации, но фактически проживают в квартире или доме.