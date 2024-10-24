Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Некоторым украинцам окажут помощь на оплату услуг ЖКХ — программу продлили arrow

Некоторым украинцам окажут помощь на оплату услуг ЖКХ — программу продлили

24 октября 2024 13:08
Ксения Симонова - Редактор
Коммунальные услуги 2024 — украинцам помогут с оплатой счетов за убежище для ВПЛ
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о продлении финансирования программы "Прихисток" до конца года. В ее рамках гражданам, предоставившим жилье переселенцам, помогут с оплатой коммунальных услуг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

Читайте также:

Финансирование программы "Прихисток"

Как отмечают в ведомстве, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит дополнительную сумму в 265 миллионов гривен на покрытие расходов по программе "Прихисток".

"Увеличение бюджета "Прихисток" стало возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента, УВКБ ООН, Минреинтеграции, МИД и Минвосстановления. Это позволит продлить реализацию программы до конца 2024 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с сентября 2024 года выплаты по программе прекратят из-за нехватки финансирования. Программу планировали возобновить, когда найдут новые источники средств.

С января этого года УВКБ ООН является финансовым донором правительственной программы "Прихисток" в соответствии с подписанным с Минреинтеграции соглашением. В 2024 году для поддержки проекта международные доноры выделили около 615 млн гривен.

Какие суммы помощи по программе

Благодаря проекту "Прихисток" у владельцев жилья есть возможность компенсировать оплату коммунальных услуг.

Так, программа предусматривает предоставление компенсации за расходы частным домохозяйствам, предоставляющим жилье для ВПЛ с территорий, где ведутся боевые действия или оккупированных населенных пунктов. Размер компенсации составляет 450 гривен в месяц за каждого проживающего в доме переселенца.

Всего с начала полномасштабной войны программой "Прихисток" воспользовались почти 1,2 млн внутренне перемещенных лиц. В программе сейчас участвует до 65 тыс. домохозяйств. Они разместили у себя 160 тыс. переселенцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде началась подготовка к автоматическому перерасчету и финансированию жилищных субсидий с приближением отопительного сезона 2024-2025. Известно, кто получит пособие на зиму и какие будут суммы.

Также мы писали, что внутренне перемещенные лица могут претендовать на субсидию, даже если не имеют регистрации, но фактически проживают в квартире или доме.

ВПЛ коммунальные услуги ЖКХ денежная помощь материальная помощь финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:01 В Украине подорожает популярный продукт — в чем причина

13:54 Во Львове компания построила многоэтажку без разрешений — что решил суд

13:30 Зеленский объяснил, при каких условиях Россия примет участие во втором Саммите мира

13:29 Дорогие овощи — будет ли государство регулировать цены

13:23 Тепло возвращается, но есть нюанс — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

13:08 Некоторым украинцам окажут помощь на оплату услуг ЖКХ — программу продлили

13:04 Германия планирует ограничения для беженцев — чего ожидать украинцам

12:58 Заходи и живи — сколько стоит небольшой дом почти в центре Одессы, фото

12:40 Коррупция в ТЦК Тернополя — какое решение было принято в отношении военкома

14:01 В Украине подорожает популярный продукт — в чем причина

13:54 Во Львове компания построила многоэтажку без разрешений — что решил суд

13:30 Зеленский объяснил, при каких условиях Россия примет участие во втором Саммите мира

13:29 Дорогие овощи — будет ли государство регулировать цены

13:23 Тепло возвращается, но есть нюанс — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

13:08 Некоторым украинцам окажут помощь на оплату услуг ЖКХ — программу продлили

13:04 Германия планирует ограничения для беженцев — чего ожидать украинцам

12:58 Заходи и живи — сколько стоит небольшой дом почти в центре Одессы, фото

12:40 Коррупция в ТЦК Тернополя — какое решение было принято в отношении военкома

12:36 Туристическая отрасль Украины наращивает доходы — ТОП-5 популярных регионов

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре