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Некоторым украинцам могут назначить субсидию на сумму ноль гривен — в чем причина

26 мая 2024 12:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Субсидия на сумму ноль гривен — почему ее могут назначить
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Жилищная субсидия предоставляется, если есть разница между стоимостью коммунальных услуг в рамках социальных норм и обязательным платежом домохозяйства. В случае если результат этого расчета равен нулю или отрицательный, субсидия будет составлять ноль гривен.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Почему могут назначить субсидию на сумму нуль гривен

Субсидия — это направленная помощь, предоставляемая членам домохозяйства для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, управления многоквартирным домом, а также на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Пенсионный фонд Украины пояснил, что жилищная субсидия предоставляется, когда существует разница между стоимостью услуг в рамках социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства.

Размер обязательного платежа для каждой семьи определяется индивидуально и зависит от общего дохода членов домохозяйства, рассчитываемого на каждого члена семьи.

Если результат расчета составляет ноль или отрицательное значение, субсидия составит ноль гривен.

Это означает, что сумма платежа за жилищно-коммунальные услуги не превышает обязательный размер, установленный в соответствии с Положением о порядке назначения жилищной субсидии.

Это Положение было утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848 и направлено на упрощение процесса предоставления населению субсидий для покрытия расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство продолжает оказывать помощь украинцам в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако части граждан отказывают в такой помощи из-за несоответствия требованиям.

Мы также писали, что в Украине нескольким категориям получателей жилищных субсидий и льгот грозит потеря выплат после 1 июля 2024 года. Для того чтобы этого не произошло, необходимо обратиться за продолжением выплат к этой дате.

коммунальные услуги
субсидии
выплаты
ЖКХ
деньги

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