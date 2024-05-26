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Деяким українцям можуть призначити субсидію на суму нуль гривень — у чому причина

26 травня 2024 12:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Субсидія на суму нуль гривень — чому її можуть призначити
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Житлова субсидія надається, якщо є різниця між вартістю комунальних послуг у межах соціальних норм та обов'язковим платежем домогосподарства. У разі, якщо результат цього розрахунку дорівнює нулю або від'ємний, субсидія становитиме нуль гривень.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Чому можуть призначити субсидію на суму нуль гривень

Субсидія — це спрямована допомога, яка надається членам домогосподарства для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, управління багатоквартирним будинком, а також на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Пенсійний фонд України пояснив, що житлова субсидія надається, коли існує різниця між вартістю послуг у межах соціальних нормативів та розміром обов'язкового платежу домогосподарства.

Розмір обов'язкового платежу для кожної сім'ї визначається індивідуально і залежить від загального доходу членів домогосподарства, який розраховується на кожного члена сім'ї.

Якщо результат розрахунку становить нуль або від'ємне значення, субсидія складатиме нуль гривень.

Це означає, що сума платежу за житлово-комунальні послуги не перевищує обов'язкового розміру, встановленого відповідно до Положення про порядок призначення житлової субсидії. 

Це Положення було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 і спрямоване на спрощення процесу надання населенню субсидій для покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава продовжує надавати допомогу українцям у вигляді субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Однак частині громадян відмовляють у такій допомозі через невідповідність вимогам.

Ми також писали, що в Україні кільком категоріям одержувачів житлових субсидій та пільг загрожує втрата виплат після 1 липня 2024 року. Для того, щоб цього не сталось, необхідно звернутися за продовженням виплат до цієї дати.

комунальні послуги
субсидії
виплати
ЖКГ
гроші

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