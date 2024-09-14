Помощь ВПЛ — что нужно знать переселенцам, чтобы не потерять выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеют право на финансовую помощь на проживание. Для взрослых сумма составляет 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью — 3000 гривен. Однако каждый переселенец должен быть осведомлен, что есть ситуации, когда полученные средства придется вернуть государству.

Об этом говорится на портале "На пенсии".

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Какой доход нужно иметь для получения пособия

Один из критериев для продолжения получения пособия на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — это среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи, который не должен превышать 9444 грн. Если ваш доход вырос, а вы не сообщили об этом и продолжаете получать пособие, вам придется вернуть чрезмерно начисленные выплаты.

Юристы Юридического советника для ВПЛ уточняют, что размер дохода является определяющим критерием только для тех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые обращаются за продолжением выплат пособия на проживание на еще один шестимесячный период. Для новых заявителей этот критерий не обязателен при первоначальном назначении помощи.

Последствия несвоевременного информирования

Согласно п. 9 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ, уполномоченное лицо должно в течение 14 дней после изменений, влияющих на право на помощь, уведомить орган социальной защиты населения или центр предоставления административных услуг.

Законодательство не обязывает ВПЛ самостоятельно отказываться от помощи, но требует информировать об изменениях в материальном положении. Поскольку занятость является критерием для назначения и продления помощи, ВПЛ должны сообщать о любых изменениях в имущественном состоянии.

Если ВПЛ не уведомит органы соцзащиты об изменении имущественного положения, пособие на жительство может быть неправомерно или повторно выплачено. В таком случае выплаченные средства нужно будет вернуть либо добровольно, либо по требованию органа соцзащиты.

После выявления чрезмерно перечисленного пособия орган соцзащиты определяет сумму переплат и в течение 30 рабочих дней информирует ВПЛ. Поэтому ВПЛ обязательно должны сообщать об изменениях в своем имущественном положении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали, что в 2025 году собираются в дальнейшем предоставлять выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. В частности, планируется ввести более универсальную базовую соцпомощь.

Мы также писали, что граждане Украины, внутренне перемещенные лица или пострадавшие от российской агрессии, могут рассчитывать на денежную помощь в сентябре. Эти выплаты предоставляются не только государством, но и многочисленными международными организациями, поддерживающими украинцев в это сложное время.