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Некоторым пенсионерам отказывают в субсидии — какая причина

17 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в Украине — некоторым пенсионерам отказывают в помощи
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы жалуются на отказ в назначении жилищных субсидий через портал Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ). С такими проблемами сталкиваются пенсионеры, которые хотели получить помощь от государства на зимний период.

Об этом говорится на странице ПФУ в соцсети Facebook.

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Проблемы с оформлением субсидии

Как отмечается в одном из комментариев на странице Пенсионного фонда, женщина пыталась помочь с оформлением жилищной субсидии через портал ПФУ своей бывшей учительнице-пенсионерке, которая до этого не получала соответствующую помощь.

"Подавала заявление на субсидию по экспериментальному проекту на портал ПФУ в Главном управлении ПФУ в Днепропетровской области. Отказано в назначении жилищной субсидии. Основания: не подтверждены данные от поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Как это понять? Какие данные не подтверждены? Данные, что я пользуюсь коммунальными услугами?" — говорится в сообщении.

Гражданка надеялась, что подав заявление до 1 декабря, начислят субсидию с 1 октября, однако осталась без помощи.

"Она одинокая пенсионерка, моя бывшая учительница. Ей некому было помочь оформить субсидию, она никогда раньше ее не получала. Выходит, что я зря пыталась ей помочь и зря ее обнадежила...", — отметила женщина.

В Пенсионном фонде отреагировали на жалобу и пообещали помочь, однако не объяснили, что может означать формулировка: "не подтверждены данные от поставщиков жилищно-коммунальных услуг".

 

субсидии
Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

Почему могут отказать в субсидии

По правилам, отказать в получении жилищной субсидии могут, в частности, в следующих случаях:

  • наличие задолженности за коммунальные услуги сроком за три месяца и более;
  • наличие хотя бы одного совершеннолетнего члена домохозяйства, который не учится, не работает, не состоит на учете как безработный;
  • если площадь квартиры более 130 кв. м, 230 кв. м — для индивидуальных домов;
  • если есть большой депозит в банке (более чем 100 тыс. грн);
  • превышены требования о наличии личного транспорта;
  • превышен установленный лимит на финансовые операции (покупка или продажа товара на сумму более 50 тыс. грн).

Ранее мы писали, что в ПФУ уточнили, какие поступления не учитывают в совокупный доход домохозяйства во время назначения субсидии на услуги ЖКХ. В частности, речь идет о различных видах денежной помощи.

Также сообщалось, что как рассчитывают субсидию, если кто-то из зарегистрированных в доме уехал за границу. В ПФУ уточнили, есть ли вообще возможность получить помощь в таком случае.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ ПФУ пенсионеры

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