Субсидії в Україні — деяким пенсіонерам відмовляють у допомозі

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці скаржаться на відмову у призначенні житлових субсидій через портал Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ). З такими труднощами стикаються пенсіонери, які хотіли отримати допомогу від держави на зимовий період.

Про це йдеться на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

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Проблеми з оформленням субсидії

Як зазначається в одному з коментарів на сторінці Пенсійного фонду, жінка намагалась допомогти з оформленням житлової субсидії через портал ПФУ своїй колишній вчительці-пенсіонерці, яка до цього не отримувала відповідну допомогу. На порталі дистанційно подала відповідну заяву, однак фонд надіслав відмову.

"Подавала заяву на субсидію за експериментальним проєктом на портал ПФУ в Головному управлінні ПФУ в Дніпропетровській області. Відмовлено у призначенні житлової субсидії. Підстави: не підтверджені дані від надавачів житлово-комунальних послуг. Як це збагнути? Які дані не підтверджено? Дані, що я користуюсь комунальними послугами?" — йдеться у повідомленні.

Громадянка сподівалася, що подавши заяву до 1 грудня, нарахують субсидію з 1 жовтня, однак залишилась без допомоги.

"Вона самотня пенсіонерка, моя колишня вчителька. Їй не було кому допомогти оформити субсидію, вона ніколи раніше її не отримувала. Виходить, що я даремно намагалася їй допомогти і дарма її обнадіяла...", — зазначила жінка.

У Пенсійному фонді відреагували на скаргу та пообіцяли допомогти, однак не пояснили, що може означати формулювання: "не підтверджені дані від надавачів житлово-комунальних послуг".

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Чому можуть відмовити в субсидії

За правилами, відмовити в отриманні житлової субсидії можуть, зокрема, у таких випадках:

наявність заборгованості за комунальні послуги терміном за три місяці і більше;

наявність хоча б одного повнолітнього члена домогосподарства, який не навчається, не працює, не стоїть на обліку як безробітний;

якщо площа квартири понад 130 кв. м, 230 кв. м — для індивідуальних будинків;

є великий депозит у банку (понад 100 тис. грн);

перевищено вимоги щодо наявності особистого транспорту;

перевищено встановлений ліміт на фінансові операції (купівля або продаж товару на суму понад 50 тис. грн).

Раніше ми писали, що у ПФУ уточнили, які надходження не враховують до сукупного доходу домогосподарства під час призначення субсидії на послуги ЖКГ. Зокрема, йдеться про різноманітні види грошової допомоги.

Також повідомлялося, що як розраховують субсидію, якщо хтось із зареєстрованих в оселі виїхав за кордон. У ПФУ уточили, чи є взагалі можливість отримати допомогу у такому випадку.