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У ПФУ уточнили, які доходи не впливають на право на субсидії

16 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Житлові субсидії — які доходи не впливають на призначення допомоги
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які грошові надходження не враховують до середньомісячного загального доходу родини під час призначення житлової субсидії. У списку — різноманітні види грошової допомоги, доходи від вкладів та продажу майна.

Про це йдеться в матеріалі ПФУ.

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Як розповідають у фонді, до середньомісячного сукупного доходу родини під час призначення житлової субсидії не враховують різні грошові надходження. А саме:

  • сплачені громадянином аліменти (якщо є документальне підтвердження фактичної оплати);
  • отримані аліменти;
  • спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби в господарствах фізосіб;
  • оплату праці членів виборчих комісій, громадян, які тимчасово працюють у таких комісіях, зокрема на період виборів;
  • допомогу, надану від громадських чи благодійних організацій;
  • грошову допомогу на поховання;
  • фіндопомогу дитбудинкам сімейного типу, прийомним родинам, сім'ям, де проживають від трьох дітей, разом з тими, над якими встановлена опіка/піклування, що виплачується за рахунок грошей міських бюджетів;
  • одноразову грошову допомогу, компенсацію, яку надають відповідно до законодавства чи за рішеннями місцевої влади, підприємств, установ, отриману упродовж одного календарного року;
  • компенсацію за санаторно-курортні путівки, технічні та інші засоби реабілітації, вартість дитячих новорічних подарунків;
  • допомогу, яку виплачують як відшкодування шкоди здоров’ю працівникам під час виконання ними трудових обов’язків;
  • одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка";
  • допомогу, надану в рамках реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку тергромад Донецької та Луганської областей;
  • кошти, отримані від розміщення депозитів у банках;
  • допомогу, яку надають з державного чи місцевого бюджету на купівлю житла;
  • гроші від продажу нерухомості, якщо була єдиним житловим приміщенням у власності громадянина, у разі купівлі іншого житла упродовж пів року після продажу;
  • допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої родини.

Відповідне питання регулюють пп. 6, 7, та 8 "Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги", прописані у постанові уряду № 632 від 22.07.2020.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, як будуть розраховувати житлову субсидію, якщо хтось із зареєстрованих у житлі виїхав за межі країни. Там уточили, чи є змога оформити допомогу за таких обставин.

Раніше ми писали, що розмір субсидій залежить від того, коли було оформлено держдопомогу. Також варто звернути увагу на вагомий нюанс.

комунальні послуги ЖКГ ПФУ матеріальна допомога субсидії

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