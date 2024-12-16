Житлові субсидії — які доходи не впливають на призначення допомоги

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які грошові надходження не враховують до середньомісячного загального доходу родини під час призначення житлової субсидії. У списку — різноманітні види грошової допомоги, доходи від вкладів та продажу майна.

Про це йдеться в матеріалі ПФУ.

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Як розповідають у фонді, до середньомісячного сукупного доходу родини під час призначення житлової субсидії не враховують різні грошові надходження. А саме:

сплачені громадянином аліменти (якщо є документальне підтвердження фактичної оплати);

отримані аліменти;

спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби в господарствах фізосіб;

оплату праці членів виборчих комісій, громадян, які тимчасово працюють у таких комісіях, зокрема на період виборів;

допомогу, надану від громадських чи благодійних організацій;

грошову допомогу на поховання;

фіндопомогу дитбудинкам сімейного типу, прийомним родинам, сім'ям, де проживають від трьох дітей, разом з тими, над якими встановлена опіка/піклування, що виплачується за рахунок грошей міських бюджетів;

одноразову грошову допомогу, компенсацію, яку надають відповідно до законодавства чи за рішеннями місцевої влади, підприємств, установ, отриману упродовж одного календарного року;

компенсацію за санаторно-курортні путівки, технічні та інші засоби реабілітації, вартість дитячих новорічних подарунків;

допомогу, яку виплачують як відшкодування шкоди здоров’ю працівникам під час виконання ними трудових обов’язків;

одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка";

допомогу, надану в рамках реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку тергромад Донецької та Луганської областей;

кошти, отримані від розміщення депозитів у банках;

допомогу, яку надають з державного чи місцевого бюджету на купівлю житла;

гроші від продажу нерухомості, якщо була єдиним житловим приміщенням у власності громадянина, у разі купівлі іншого житла упродовж пів року після продажу;

допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої родини.

Відповідне питання регулюють пп. 6, 7, та 8 "Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги", прописані у постанові уряду № 632 від 22.07.2020.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, як будуть розраховувати житлову субсидію, якщо хтось із зареєстрованих у житлі виїхав за межі країни. Там уточили, чи є змога оформити допомогу за таких обставин.

Раніше ми писали, що розмір субсидій залежить від того, коли було оформлено держдопомогу. Також варто звернути увагу на вагомий нюанс.