Житлові субсидії — які доходи не впливають на призначення допомоги

У ПФУ уточнили, які доходи не впливають на право на субсидії
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які грошові надходження не враховують до середньомісячного загального доходу родини під час призначення житлової субсидії. У списку — різноманітні види грошової допомоги, доходи від вкладів та продажу майна.
Про це йдеться в матеріалі ПФУ.
Які доходи не беруть до уваги під час призначення субсидій
Як розповідають у фонді, до середньомісячного сукупного доходу родини під час призначення житлової субсидії не враховують різні грошові надходження. А саме:
- сплачені громадянином аліменти (якщо є документальне підтвердження фактичної оплати);
- отримані аліменти;
- спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби в господарствах фізосіб;
- оплату праці членів виборчих комісій, громадян, які тимчасово працюють у таких комісіях, зокрема на період виборів;
- допомогу, надану від громадських чи благодійних організацій;
- грошову допомогу на поховання;
- фіндопомогу дитбудинкам сімейного типу, прийомним родинам, сім'ям, де проживають від трьох дітей, разом з тими, над якими встановлена опіка/піклування, що виплачується за рахунок грошей міських бюджетів;
- одноразову грошову допомогу, компенсацію, яку надають відповідно до законодавства чи за рішеннями місцевої влади, підприємств, установ, отриману упродовж одного календарного року;
- компенсацію за санаторно-курортні путівки, технічні та інші засоби реабілітації, вартість дитячих новорічних подарунків;
- допомогу, яку виплачують як відшкодування шкоди здоров’ю працівникам під час виконання ними трудових обов’язків;
- одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка";
- допомогу, надану в рамках реалізації соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку тергромад Донецької та Луганської областей;
- кошти, отримані від розміщення депозитів у банках;
- допомогу, яку надають з державного чи місцевого бюджету на купівлю житла;
- гроші від продажу нерухомості, якщо була єдиним житловим приміщенням у власності громадянина, у разі купівлі іншого житла упродовж пів року після продажу;
- допомогу на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої родини.
Відповідне питання регулюють пп. 6, 7, та 8 "Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги", прописані у постанові уряду № 632 від 22.07.2020.
Нагадаємо, у ПФУ розповіли, як будуть розраховувати житлову субсидію, якщо хтось із зареєстрованих у житлі виїхав за межі країни. Там уточили, чи є змога оформити допомогу за таких обставин.
Раніше ми писали, що розмір субсидій залежить від того, коли було оформлено держдопомогу. Також варто звернути увагу на вагомий нюанс.
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