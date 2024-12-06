Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови arrow

Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

6 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — як отримати доплату у 300 грн
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Українське законодавство передбачає надання громадянам різноманітних надбавок, підвищень та додаткових пенсій. Зокрема, продовжують виплачувати доплату за донорство у розмірі майже 300 гривень.

Про це пише видання "На пенсії", посилаючись на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Детальніше про доплати за донорство

За даними фонду, питання доплат за донорство прописане у статті 21 закону від 30 вересня 2020 року № 931-IX "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Статус почесного донора надають тим, хто безоплатно здав 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові. Як відомо, донором може стати будь-який дієздатний повнолітній громадянин, який після проходження відповідного медичного обстеження не має протипоказань. Взяття крові у людини дозволено тільки за умови, що не буде завдано шкоди здоров’ю донора.

Згідно із законом, почесним донорам-пенсіонерам передбачена надбавка до пенсійної виплати у розмірі 10% прожиткового мінімуму на один місяць. У 2024 році прожитковий мінімум підвищився до 2,92 тис. гривень, тому доплата за донорство становить 292 гривні.

Як отримати доплату донорам

Для того, щоб отримати доплату, необхідно подати заяву у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду. Для оформлення виплати необхідно надати:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідчення донора.

За інформацією Пенсійного фонду, зараз 41,43 тис. українців отримують надбавку до пенсії за донорство.

Нагадаємо, є Україні категорія осіб, які отримують виплату у 60% від заробітної плати. Тоді як решта українців можуть розраховувати лише  30%.

Також ми писали, що громадяни можуть отримувати допомогу у зв'язку з втратою годувальника. Її виплачують батькам або комусь із подружжя.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

07:01 У ПриватБанку розповіли, як не втрачати гроші у банкоматах

06:40 Ціни можуть розчарувати — скільки коштує здати золото в ломбард

06:30 Загибель військового на війні — хто має повідомити родичів

06:30 На агроринку подешевшала одна з культур — як змінилися ціни

06:25 Що не можна передати у спадок в Україні — перелік активів

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

06:15 В Україні відзначають День ЗСУ — головні успіхи за три роки війни

06:11 Млинці без молока та яєць — на сніданок за 5 хвилин

06:10 Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн — які умови

06:01 Є питання до Ощадбанку — як оперативно вийти на оператора

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят