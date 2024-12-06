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Некоторым пенсионерам доплатят по 300 грн — какие условия

6 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — как получить доплату в 300 грн
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам разнообразных надбавок, повышений и дополнительных пенсий. В частности, продолжают выплачивать доплату за донорство в размере почти 300 гривен.

Об этом пишет издание "На пенсии", ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Детальнее о доплатах за донорство

По данным фонда, вопрос доплат за донорство прописан в статье 21 закона от 30 сентября 2020 г. № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Статус почетного донора предоставляется тем, кто безвозмездно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови. Как известно, донором может стать любой дееспособный совершеннолетний гражданин, у которого после прохождения соответствующего медицинского обследования нет противопоказаний. Взятие крови у человека разрешено только при условии, что не будет причинен вред здоровью донора.

По закону, почетным донорам-пенсионерам предусмотрена надбавка к пенсионной выплате в размере 10% прожиточного минимума на один месяц. В 2024 году прожиточный минимум повысился до 2,92 тыс. гривен, потому доплата за донорство составляет 292 гривны.

Как получить доплату донорам

Для того, чтобы получить доплату, необходимо подать заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Для оформления выплаты необходимо предоставить:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • удостоверение донора.

По информации Пенсионного фонда, сейчас 41,43 тыс. украинцев получают прибавку к пенсии за донорство.

Напомним, есть Украина категория лиц, получающих выплату в 60% от заработной платы. В то время как остальные украинцы могут рассчитывать только на 30%.

Также мы писали, что граждане могут получать пособие в связи с потерей кормильца. Его выплачивают родителям или кому-то из супругов.

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