Киев увеличит доплаты младшему медперсоналу — сколько планируют платить

Медицинский персонал в больнице. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Младший медицинский персонал коммунальных медицинских учреждений в Киеве будет получать большие надбавки к своим зарплатам. Размер выплат для работников планируют увеличить на 1 тыс. грн.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, решение о повышении выплат с 2 тыс. грн до 3 тыс. грн еще должен рассмотреть Киевсовет.

"Такие надбавки будет получать и соответствующая категория персонала Центров первичной медико-санитарной помощи", — говорится в сообщении Кличко.

К тому же дополнительные выплаты из городского бюджета будут предоставлять врачам-протезистам. Планируется, что им ежемесячно будут доплачивать по 50 тыс. грн, а их ассистентам — по 20 тыс. грн.

"Таких специалистов у нас немного и их работа очень важна", — подчеркнул Виталий Кличко.

Также, по информации мэра, городские власти планируют урегулировать вопрос выплат членам семей погибших Героев, пропавших без вести и тех защитников, кто находится в плену. Речь идет о ежемесячной материальной помощи в сумме 11 805 гривен.

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Согласно постановлению Кабмина Украины, если работа выполнена в полном объеме, тогда в государственных и коммунальных учреждениях будут платить ежемесячно платить:

20 тыс. грн — гражданам, занимающим врачебные должности в учреждениях здравоохранения (кроме врачей-интернов), должности фармацевтов (кроме интернов), профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;

13,5 тыс. грн — украинцам, которые находятся на должностях в учреждениях здравоохранения, отнесенные едиными квалификационными требованиями к должностям специалистов (кроме интернов).

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