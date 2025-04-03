Київ збільшить доплати молодшому медперсоналу — скільки планують платити

Медичний персонал в лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Молодший медичний персонал комунальних медичних закладів у Києві отримуватиме більші надбавки до своїх зарплат. Розмір виплат для працівників планують збільшити на 1 тис. грн.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, рішення про підвищення виплат з 2 тис. грн до 3 тис. грн ще має розглянути Київрада.

"Такі надбавки отримуватиме і відповідна категорія персоналу Центрів первинної медико-санітарної допомоги", — йдеться у повідомленні Кличка.

До того ж додаткові виплати з міського бюджету надаватимуть лікарям-протезистам. Планується, що їм щомісяця доплачуватимуть по 50 тис. грн, а їхнім асистентам — по 20 тис. грн.

"Таких фахівців у нас небагато і їх робота дуже важлива", — підкреслив Віталій Кличко.

Також, за інформацією мера, міська влада планує врегулювати питання виплат членам родин загиблих Героїв, зниклих безвісти та тих захисників, хто зараз у полоні. Йдеться про щомісячну матеріальну допомогу в сумі 11 805 гривень.

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Згідно з постановою Кабміну України, якщо робота виконана у повному обсязі, тоді у державних і комунальних закладах щомісяця платитимуть:

20 тис. грн — особам, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров’я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів (крім інтернів), професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я;

13,5 тис. грн — особам, які перебувають на посадах у закладах охорони здоров’я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім інтернів).

Раніше ми розповідали, хто з педагогів отримає надбавку до зарплати у квітні. Розмір доплати становить 2 тис. грн.

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