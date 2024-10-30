Чернобыльская пенсия в Украине — в Раде объяснили, почему некоторые выплаты могут быть отменены

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Комитет Верховной Рады Украины по бюджету предлагает отменить определенные выплаты. Речь идет о доплате пенсионерам-чернобыльцам, проживающим в зоне отселения и не работающим.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа в Facebook.

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Кому могут отменить пенсии

Комитет Верховной Рады по бюджету предлагает выплачивать пенсии только лицам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы и проживали в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Это касается доплат пенсионерам в зоне отселения, которые не работают.

"Так называемая "чернобыльская пенсия"/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год", — отметила чиновница.

Она пояснила, что цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" — около 15 млрд грн.

"Ожидаем рассмотрение в зале в ближайшие дни", — добавила Пидласа.

Что еще нужно знать

Напомним, в ноябре некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии из-за необходимости обязательной идентификации. Это требование для подтверждения права на получение выплат.

Мы также писали, что украинские власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан, вне зависимости от профессии, после скандала с массовым получением работниками прокуратуры групп инвалидности. В этой связи прокуроров заставят вернуть чрезмерно начисленные пенсии.