Чернобыльская пенсия в Украине — в Раде объяснили, почему некоторые выплаты могут быть отменены

Некоторым чернобыльцам планируют отменить пенсии
Комитет Верховной Рады Украины по бюджету предлагает отменить определенные выплаты. Речь идет о доплате пенсионерам-чернобыльцам, проживающим в зоне отселения и не работающим.
Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа в Facebook.
Кому могут отменить пенсии
Комитет Верховной Рады по бюджету предлагает выплачивать пенсии только лицам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы и проживали в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Это касается доплат пенсионерам в зоне отселения, которые не работают.
"Так называемая "чернобыльская пенсия"/доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год", — отметила чиновница.
Она пояснила, что цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" — около 15 млрд грн.
"Ожидаем рассмотрение в зале в ближайшие дни", — добавила Пидласа.
Что еще нужно знать
Напомним, в ноябре некоторые украинцы рискуют остаться без пенсии из-за необходимости обязательной идентификации. Это требование для подтверждения права на получение выплат.
Мы также писали, что украинские власти намерены установить одинаковый подход к пенсионному обеспечению всех граждан, вне зависимости от профессии, после скандала с массовым получением работниками прокуратуры групп инвалидности. В этой связи прокуроров заставят вернуть чрезмерно начисленные пенсии.
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