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Некоторые военные остались без доступа к Ощад24 — что известно

24 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк не дает военным на передовой вариантов по разблокированию Ощад24 – детали жалобы
Военнослужащий с телефоном. Фото: armyinform
Ксения Симонова - Редактор

Военнослужащие, являющиеся клиентами государственного "Ощадбанка", жалуются на блокирование доступа к приложению "Ощад24" и отсутствие возможности связаться с поддержкой не через мобильную связь, которая на передовой запрещена. В финучреждении отмечают, что другие варианты не предусмотрены.

Об этом говорится в одном из сообщений на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, военному по неизвестным причинам заблокировали доступ к приложению "Ощад24". Установить причину и возобновить вход через оператора не может, поскольку в зоне боевых действий нет сотовой связи для бойцов, но есть интернет.

"Пожалуйста, воину на нулю чрезвычайно нужна профессиональная помощь Ощадбанка!! Заблокировали вход в приложение Ощад, а связаться с поддержкой не может, потому что есть доступ только к Вацапу и фейсбуку, а мобильная связь сейчас у них сейчас запрещена! Что делать? Как человеку решить проблему с доступом к своим средствам?", — говорится в обращении.

Отмечается, что вайбером не разрешается пользоваться в подразделении по требованиям военной безопасности.

"Глухой угол получается. Как поступить человеку?!? Человека-защитника оставили без доступа к собственным средствам. Это преступление со стороны Ощадбанка!", — отмечается в сообщении.

 

Сбербанк
Источник: Ощад в соцсетях

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка пояснил, что помимо мобильной связи клиент может позвонить через сайт банка с помощью веб-звонка или через вайбер по ссылке.

"Для возможности проверки информации по учетной записи Ощад 24/7 клиент должен обратиться с финансового номера телефона/через Вайбер или авторизироваться через сайт банка совершив Веб-звонок. Других вариантов, к сожалению, нет", — добавили в финучреждении.

Напомним, Ощадбанк в очередной раз продлил сроки действия платежных карт. Ими можно будет пользоваться без проблем до 30 июня 2025 года.

Также мы писали, какую сумму разрешено переводить ежемесячно в рамках месячного лимита для переводов физлиц с карты на карту. Изменения установлены с 1 октября на пол года.

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