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Некоторые украинцы смогут платить за свет по цене 2,64 грн — кто имеет право

18 сентября 2024 10:51
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Тариф за электричество с 1 октября — кто сможет платить дешевле
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине после июньского повышения тарифов на электроэнергию также был введен льготный тариф для потребителей, использующих электроэнергию для отопления. С 1 октября они будут платить 2,64 грн за кВт*ч.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №632.

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Тариф на свет с 1 октября

Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт*ч. Однако если у вас установлено электрическое отопление (по утвержденному проекту, а не просто используется электрический обогреватель), вы можете платить за первые 2 тысячи кВтч в месяц по сниженному тарифу — 2,64 грн за каждый кВт*ч.

Следует отметить, что этот льготный тариф для украинцев действует исключительно в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. То есть уже со следующего месяца и до мая. Даже если в октябре вы не будете использовать отопление, вы все равно будете иметь право пользоваться пониженным тарифом.

Как платить за электричество меньше

Чтобы сэкономить на электроэнергии, в Украине можно воспользоваться льготным тарифом "день-ночь".

Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика работают следующим образом:

  • с 07:00 до 23:00 часов — 4,32 гривны за киловатт;
  • с 23:00 до 07:00 часов — 2,16 гривны за киловатт.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с начала полномасштабной войны жилищно-коммунальные тарифы на несколько ключевых услуг, в частности, водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.

Мы также писали, что с октября украинское ждет существенное повышение тарифов и возможные проблемы с доступом к интернету. Это связано с планируемым переходом на общую систему налогообложения.

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