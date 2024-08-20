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Некоторые украинцы потеряют жилищные субсидии — почему отберут госпомощь

20 августа 2024 09:38
Ксения Симонова - Редактор
Cубсидии на коммунальные услуги — как не потерять государственную помощь
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государство может лишать украинцев жилищных субсидий, если не будут соблюдать общие правила. Есть несколько причин, по которым грозит прекращение оказания государственной помощи.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Причины утраты и отказа в субсидии

Как отмечается, есть несколько основных причин в отказе в предоставлении субсидии. А именно:

  • при наличии ошибок в заявлении или декларации. Если в документах есть неточности, специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) должны уведомить об этом и дать на исправление ошибок месяц. После этого могут назначить субсидию;
  • в случае предоставления неполного пакета документов — для исправления также предоставляется 30 дней;
  • есть задолженность за коммунальные услуги — даже небольшая задолженность в около 700 грн за три месяца за коммуналку может стать причиной отказа в субсидии.

Чтобы избежать отказа в помощи в оплате услуг ЖКХ, нужно:

  • правильно оформить заявление и право на доходы;
  • собрать исчерпывающий пакет необходимых документов;
  • своевременно рассчитаться за коммунальные услуги/заключить договор о реструктуризации долга.

Как оформить жилищные субсидии

Граждане могут обратиться за субсидией следующими способами:

  • через Пенсионный фонд лично в сервисных центрах/почтой;
  • онлайн через портал е-услуг ПФУ/портал "Дія";
  • центры предоставления админуслуг;
  • через уполномоченные лица исполнительных органов местных советов.

 

субсидии и льготы в 2024 году
Правила дизайна субсидии. Источник: ПФУ

Государство предоставляет только часть средств для оплаты коммунальных услуг. Обязательный процент платежа для семьи зависит от размера среднемесячного дохода домохозяйства. Вычисляют в расчете на одного человека и далее определяют такой платеж индивидуально по единой формуле.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство приняло решение ввести новый вид субсидий для украинцев в период военного положения. Эта помощь направлена на поддержку аграриев, работающих на территориях, где возможны или уже идут боевые действия.

Также мы писали, что власти приняли изменения в порядок предоставления информации для назначения жилищных субсидий и льгот. Новые правила направлены на облегчение обмена данными между управляющими многоквартирными домами, объединениями совладельцев многоквартирных домов и ПФУ.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ долги

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09:40 В Тернополе после ночной атаки горит промышленный объект

09:38 Некоторые украинцы потеряют жилищные субсидии — почему отберут госпомощь

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