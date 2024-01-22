Пенсии не будет — что важно знать о стаже и уплате страховых взносов

Некоторые украинцы потеряют право на пенсию — что важно знать о ЕСВ
В Украине некоторые граждане, работающие сейчас, могут потерять страховой стаж и право на пенсионные выплаты. Так может произойти, если работодатель не платит страховые взносы.
Об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, сообщает издание Napensii.ua.
Что важно знать о ЕСВ
По украинскому законодательству, в стране ежегодно ужесточаются требования к страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту. В частности, в 2024-м для выхода на "заслуженный отдых" в 60 лет требуется не менее 31 года стажа.
Согласно статье 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", страховым стажем называют период, в течение которого гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию, за который ежемесячно должны уплачиваться страховые взносы в размере не менее минимального страхового взноса.
Когда украинцы теряют страховой стаж
По словам эксперта, работники часто становятся заложниками предприятий-неплательщиков единого страхового взноса, из-за чего теряют страховой стаж, однако иногда его можно восстановить.
В случае, если гражданин работает, однако работодатель не платит страховые взносы, работник имеет право:
- написать работодателю письменное требование уплатить ЕСВ;
- написать жалобу на работодателя в налоговые органы и территориальные органы Государственной службы труда;
- пойти в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 212-1 УК;
- написать гражданский иск в суд о признании действий работодателя незаконными и обязательства начислить и внести ЕСВ.
Как проверить, платит ли работодатель страховые взносы
Иногда работники даже не знают, что им не начисляется страховой стаж. В таком случае можно проверить, платит ли работодатель страховые взносы.
Проверить, начисляются ли страховые взносы, можно в несколько способов. Это можно сделать, в частности:
- в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда;
- в мобильном приложении "Дія".
Там есть возможность заказать справку формы ОК-5, где будет указана информация об уплате взносов и сколько страхового стажа засчитано.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, какие документы необходимы для назначения пенсии в 2024 году. В частности, уточнили, когда предоставление справки о зарплате до 1 июля 2000 года обязательно.
Также мы писали, что украинские пенсионеры в 2024 году могут получать, кроме обычных пенсий, еще и дополнительные. Речь идет о благотворительной пенсии, которую платят меценаты.
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