Пенсії не буде — що важливо знати про стаж та сплату страхових внесків

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни, які зараз працюють, можуть втратити страховий стаж та право на пенсійні виплати. Так може статися, якщо роботодавець не сплачує страхові внески.

Про це розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, повідомляє видання Napensii.ua.

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За українським законодавством, в країні щороку посилюються вимоги до страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію за віком. Зокрема, у 2024-му для виходу на "заслужений відпочинок" у 60 років потрібно щонайменше 31 року стажу.

Згідно зі статтею 24 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", страховим стажем називають період, упродовж якого громадянин підлягає обов'язковому пенсійному страхуванню, за який щомісяця мають сплачуватися страхові внески у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок.

Коли українці втрачають страховий стаж

За словами експерта, працівники часто стають заручниками підприємств-неплатників єдиного страхового внеску, через що втрачають страховий стаж, однак, іноді його можна відновити.

У випадку, якщо громадянин працює, однак роботодавець не платить страхові внески, робітник має право:

написати роботодавцю письмову вимогу сплатити ЄСВ;

написати скаргу на роботодавця до податкових органів та територіальних органів Державної служби праці;

піти в поліцію із заявою про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 КК;

написати цивільний позов до суду про визнання дій роботодавця незаконними та зобов'язати нарахувати й внести ЄСВ.

Як перевірити, чи сплачує роботодавець страхові внески

Іноді працівники навіть не знають, що не нараховується їм страховий стаж. У такому випадку можна перевірити, чи сплачує роботодавець страхові внески.

Перевірити, чи нараховуються страхові внески, можна у кілька способів. Це можна зробити, зокрема:

в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку "Дія".

Там є можливість замовити довідку форми ОК-5, де буде зазначено інформацію про сплату внесків і скільки страхового стажу зараховано.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, які документи необхідні для призначення пенсії у 2024 році. Зокрема, уточнили, коли надання довідки про зарплату до 1 липня 2000 року є обов'язковою.

Також ми писали, що українські пенсіонери у 2024 році можуть отримувати, окрім звичайних пенсій, ще й додаткові. Йдеться про благодійну пенсію, яку сплачують меценати.