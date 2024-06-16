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Некоторые украинцы могут потерять часть трудового стажа для пенсии — кому это грозит

16 июня 2024 15:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Некоторым украинцам не засчитают часть трудового стажа для получения пенсии — по каким причинам
Выплата пенсии. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине некоторым гражданам не засчитают часть трудового стажа для получения пенсии. Это касается украинцев, работавших в Российской Федерации.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

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В сообщении сказано, что украинцам, работавшим в Российской Федерации после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж по закону.

Это касается случаев, когда особа участвовала в военной службе в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также когда она добровольно работала в незаконных органах власти.

"Закон предусматривает не относиться к страховому стажу с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти", — сказано на сайте Минсоцполитики.

Важно отметить, что после широкомасштабной агрессии Российской Федерации Украина прервала дипломатические связи со страной-агрессором. Взаимодействие и обмен документами, в частности Пенсионными фондами, были прекращены.

Для учета стажа за работу в других странах украинцам необходимо предоставить Пенсионному фонду документ, подтверждающий их труд за границей.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские власти намерены отвязать от прожиточного минимума социальные пенсионные выплаты для лиц, у которых нет достаточного количества страхового стажа. Известно, как изменятся выплаты граждан.

Мы также писали, что весной 2024 года правительство Украины установило новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров. Согласно новым правилам, выплаты для пенсионеров с минимальной зарплатой и полным страховым стажем должны составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.

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пенсионеры
деньги
Минсоцполитики
пенсии

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