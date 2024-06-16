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Деякі українці можуть втратити частину трудового стажу для пенсії — кому це загрожує

16 червня 2024 15:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Деяким українцям не зарахують частину трудового стажу для отримання пенсії — за яких причин
Виплата пенсії. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні деяким громадянам не зарахують частину трудового стажу для отримання пенсії. Це стосується українців, які працювали в Російській Федерації.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

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У повідомленні сказано, що українцям, які працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж за законом.

Це стосується випадків, коли особа брала участь у військовій службі у силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також коли вона добровільно працювала у незаконних органах влади.

"Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади", — сказано на сайті Мінсоцполітики.

Важливо зазначити, що після широкомасштабної агресії Російської Федерації Україна перервала дипломатичні зв'язки з країною-агресором. Взаємодія та обмін документами, зокрема Пенсійними фондами, було припинено.

Для врахування стажу за роботу в інших країнах українцям необхідно надати Пенсійному фонду документ, який підтверджує їхню працю за кордоном.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська влада має намір відв'язати від прожиткового мінімуму соціальні пенсійні виплати для осіб, у яких немає достатньої кількості страхового стажу. Відомо, як зміняться виплати таких громадян.

Ми також писали, що навесні 2024 року уряд України встановив нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів. Згідно з новими правилами, виплати для пенсіонерів з мінімальною зарплатою та повним страховим стажем повинна становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

виплати
стаж
пенсіонери
гроші
Мінсоцполітики
пенсії

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