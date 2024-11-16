Финансовая помощь аграриям — какие выплаты за обработку земли и содержание скота

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Фермеры могут получить дополнительные выплаты из государственного бюджета на содержание коров, коз или овец. Кроме того, в Украине предусмотрена денежная помощь за обработку земли, но при определенных условиях.

Об этом сообщило Уряд online.

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Какую помощь можно получить за содержание скота

"Аграрии могут получить государственные дотации на содержание скота: 7 тыс. грн за каждую корову и 2 тыс. грн — за козу или овцу", — говорится в сообщении.

Аграрии, содержащие маточное поголовье коз или овец от 5 до 500 голов, могут получить дотацию в размере 2 тыс. грн на каждую овцу или козу. Для подачи заявки необходимо войти в Государственный аграрный реестр, заполнить анкету и добавить в нее необходимые документы.

"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. За исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", — говорится в сообщении.

Какие выплаты за обработку земли

Украинские аграрии будут получать государственную поддержку в размере 2 тыс. грн за каждый гектар обработанной земли, но только при условии, что их деятельность осуществляется на территориях, где ведутся боевые действия.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, аграрии, работающие на потенциально опасных для боевых действий территориях, также смогут получить помощь. Однако ее сумма будет меньше — 1 тыс. грн за гектар.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине после открытия рынка земель для юридических лиц средневзвешенная стоимость сельскохозяйственных земель значительно выросла. Известно, что цены на товарные земли приблизились к 47 тыс. грн за гектар.

Также мы писали, что в 2024 году заработные платы агрономов в Украине несколько выросли по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На разных платформах и компаниях средние зарплаты аграриев разнятся, все зависит от должностей и обязанностей.