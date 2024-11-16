Финансовая помощь аграриям — какие выплаты за обработку земли и содержание скота

Некоторые украинцы могут получить выплаты — кто имеет право
Фермеры могут получить дополнительные выплаты из государственного бюджета на содержание коров, коз или овец. Кроме того, в Украине предусмотрена денежная помощь за обработку земли, но при определенных условиях.
Об этом сообщило Уряд online.
Какую помощь можно получить за содержание скота
"Аграрии могут получить государственные дотации на содержание скота: 7 тыс. грн за каждую корову и 2 тыс. грн — за козу или овцу", — говорится в сообщении.
Аграрии, содержащие маточное поголовье коз или овец от 5 до 500 голов, могут получить дотацию в размере 2 тыс. грн на каждую овцу или козу. Для подачи заявки необходимо войти в Государственный аграрный реестр, заполнить анкету и добавить в нее необходимые документы.
"Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. За исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий", — говорится в сообщении.
Какие выплаты за обработку земли
Украинские аграрии будут получать государственную поддержку в размере 2 тыс. грн за каждый гектар обработанной земли, но только при условии, что их деятельность осуществляется на территориях, где ведутся боевые действия.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, аграрии, работающие на потенциально опасных для боевых действий территориях, также смогут получить помощь. Однако ее сумма будет меньше — 1 тыс. грн за гектар.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине после открытия рынка земель для юридических лиц средневзвешенная стоимость сельскохозяйственных земель значительно выросла. Известно, что цены на товарные земли приблизились к 47 тыс. грн за гектар.
Также мы писали, что в 2024 году заработные платы агрономов в Украине несколько выросли по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На разных платформах и компаниях средние зарплаты аграриев разнятся, все зависит от должностей и обязанностей.
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