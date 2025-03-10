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Некоторые украинские военные выйдут на пенсию раньше — условия

10 марта 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии военных — кто имеет право на льготные условия в 2025 году
Человек держит удостоверение УБД. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В Украине для некоторых участников боевых действий (УБД) предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту. Для такой категории лиц действуют особые правила выхода на заслуженный отдых.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Соответствующий вопрос регулирует закон № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно документу, для участников боевых действий предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту при следующих условиях:

  • для мужчин — по достижении 55 лет при наличии стажа в минимум 25 лет;
  • для женщин — по достижении 50 лет при наличии стажа в минимум 20 лет.

Размер пенсионного обеспечения для УБД

Размер льготных пенсий для УБД зависит от продолжительности приобретенного стажа и получаемого дохода, с которого выплачивались страховые взносы. Для таких пенсий предусмотрены доплаты:

  • доплата в 25% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 закона №3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" от 22.10.1993);
  • финпомощь на жизнь в 40 грн (закон №1603 от 16.03.2004 "Об улучшении материального положения УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны");
  • ежемесячная госпомощь, если размер пенсии (вместе с надбавками) не превышает 4,95 тыс. грн (правительственное постановление №656 "Об установлении ежемесячной госпомощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и УБД" 28.07.2010 г.).

Как оформить пенсию для УБД

Участники боевых действий для оформления пенсии в случае выполнения вышеуказанных условий должны предоставить следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка или документ о стаже (о военной службе);
  • справка о зарплате (денежное обеспечение) по декабрь 2016 года (если нет данных в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение УБД;
  • справка об участии в обороне страны;
  • фотография (для пенсионного удостоверения).

Соответствующее заявление можно подать:

  • через портал е-услуг Пенсионного фонда;
  • лично в сервисный центр ПФУ.

Напомним, в Украине ввели "потолок" на максимальные пенсионные выплаты. То есть граждане, которым начисляли заоблачные выплаты, в этом году получат меньше.

Ранее мы писали, что в Украине для большинства граждан недоступны высокие пенсии, их выплаты даже не достигают 10 тыс. гривен. Однако есть категории граждан, имеющих право на сверхвысокие выплаты.

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