Пенсии военных — кто имеет право на льготные условия в 2025 году

Человек держит удостоверение УБД. Фото: УНИАН

В Украине для некоторых участников боевых действий (УБД) предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту. Для такой категории лиц действуют особые правила выхода на заслуженный отдых.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Соответствующий вопрос регулирует закон № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно документу, для участников боевых действий предоставлено право на досрочную пенсию по возрасту при следующих условиях:

для мужчин — по достижении 55 лет при наличии стажа в минимум 25 лет;

для женщин — по достижении 50 лет при наличии стажа в минимум 20 лет.

Размер пенсионного обеспечения для УБД

Размер льготных пенсий для УБД зависит от продолжительности приобретенного стажа и получаемого дохода, с которого выплачивались страховые взносы. Для таких пенсий предусмотрены доплаты:

доплата в 25% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 закона №3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" от 22.10.1993);

финпомощь на жизнь в 40 грн (закон №1603 от 16.03.2004 "Об улучшении материального положения УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны");

ежемесячная госпомощь, если размер пенсии (вместе с надбавками) не превышает 4,95 тыс. грн (правительственное постановление №656 "Об установлении ежемесячной госпомощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и УБД" 28.07.2010 г.).

Как оформить пенсию для УБД

Участники боевых действий для оформления пенсии в случае выполнения вышеуказанных условий должны предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка или документ о стаже (о военной службе);

справка о зарплате (денежное обеспечение) по декабрь 2016 года (если нет данных в Реестре застрахованных лиц);

удостоверение УБД;

справка об участии в обороне страны;

фотография (для пенсионного удостоверения).

Соответствующее заявление можно подать:

через портал е-услуг Пенсионного фонда;

лично в сервисный центр ПФУ.

Напомним, в Украине ввели "потолок" на максимальные пенсионные выплаты. То есть граждане, которым начисляли заоблачные выплаты, в этом году получат меньше.

Ранее мы писали, что в Украине для большинства граждан недоступны высокие пенсии, их выплаты даже не достигают 10 тыс. гривен. Однако есть категории граждан, имеющих право на сверхвысокие выплаты.