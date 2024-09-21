Денежная помощь ВПЛ с 1 октября — кого лишат выплат

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В результате очередных проверок часть внутренне перемещенных лиц может потерять государственную помощь на проживание. Переселенцы, которым в марте автоматически продлили выплаты еще на полгода, рискуют быть лишены этой поддержки.

Об этом рассказывают специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Государственная помощь на проживание, которая составляет 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью, будет автоматически продлена для тех, кому она была назначена в марте. Обращаться за выплатами повторно не нужно — их продлят еще на полгода без личного обращения.

В сентябре органы социальной защиты проведут дополнительную проверку, по итогам которой некоторым получателям выплаты будут прекращены в октябре.

Помощь для переселенцев могут отменить, если они не отвечают следующим критериям:

имущественное положение (наличие депозитов, жилья на территории, не относящейся к зоне боевых действий или временной оккупации, совершение крупных покупок);

условия автоматического продления (например, когда нетрудоспособное лицо стало трудоспособным);

превышение доходов семьи (если среднемесячный совокупный доход семьи превышает установленный предел);

индивидуальные доходы (например, если среднемесячный доход отдельного ВПЛ превышает допустимый уровень).

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и получили статус ВПЛ, имеют право на финансовую помощь на проживание. Для взрослых сумма составляет 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью — 3000 гривен. Однако каждый переселенец должен быть осведомлен, что есть ситуации, когда полученные средства придется вернуть государству.

Также мы писали, что правительство ввело новую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.